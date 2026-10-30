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324 soldados y 150 policías refuerzan la seguridad en Cúcuta tras orden de militarización
El alcalde Jorge Acevedo confirmó que el despliegue comenzó a las 9:00 de la noche del jueves, luego de un consejo de seguridad.
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dsifontes
MILITARIZACIÓN EN CÚCUTA
La opinión
La Opinión
Viernes, 30 de Octubre de 2026

La militarización de Cúcuta comenzó desde la noche del jueves 29 de octubre, luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenara reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad ante la situación de inseguridad y los recientes hechos violentos registrados en Norte de Santander.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmó que, después de un consejo de seguridad en el que se definió la manera de implementar la decisión presidencial, comenzaron los despliegues de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

Según informó el mandatario local, a la ciudad llegaron 324 nuevos integrantes del Ejército y alrededor de 150 policías que se sumarán a las labores de vigilancia, control y prevención del delito.

Puede leer: En cualquier parte está una bomba: Freddy Bernal, gobernador del Táchira, recomienda no viajar a Norte de Santander

 

 

"Desde anoche a las 9:00 de la noche iniciamos el proceso de militarización de la ciudad de Cúcuta, después de un consejo de seguridad donde se analizó la forma en la que se abordaría esta decisión presidencial", explicó Acevedo.

El alcalde manifestó su respaldo a la medida adoptada por el Gobierno nacional y expresó su expectativa de que el refuerzo de la Fuerza Pública permita recuperar la tranquilidad y la normalidad en la ciudad.

"Respaldo total a la militarización decidida por el presidente de la República y esperamos que en muy poco tiempo la tranquilidad, la estabilidad y la normalidad regrese a los cucuteños", señaló.

 

Gobernador William Villamizar respalda la decisión

El mandatario de Norte de Santander también respaldó el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, de militarizar la ciudad y su área metropolitana.

"Los hechos que han sucedido en los últimos días ameritan esta medida para garantizar la tranquilidad de la comunidad y de seguridad en la región", dijo Villamizar.

De igual manera, destacó que la articulación institucional permite la lucha frontal contra la delincuencia y el narcoterrorismo.

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