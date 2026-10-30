324 soldados y 150 policías refuerzan la seguridad en Cúcuta tras orden de militarización

La militarización de Cúcuta comenzó desde la noche del jueves 29 de octubre, luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenara reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad ante la situación de inseguridad y los recientes hechos violentos registrados en Norte de Santander.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, confirmó que, después de un consejo de seguridad en el que se definió la manera de implementar la decisión presidencial, comenzaron los despliegues de tropas del Ejército Nacional y uniformados de la Policía en diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

Según informó el mandatario local, a la ciudad llegaron 324 nuevos integrantes del Ejército y alrededor de 150 policías que se sumarán a las labores de vigilancia, control y prevención del delito.

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