Incendian negocio de un comerciante en La Parada, Villa del Rosario

Un nuevo hecho de violencia contra el comercio se registró durante la madrugada de este viernes en el sector de La Parada, en Villa del Rosario. Un establecimiento comercial fue incendiado por un sujeto que habría llegado al lugar para prenderle fuego al negocio, causando pérdidas que alcanzarían los 50 millones de pesos.

De acuerdo con la información conocida, el establecimiento está ubicado en la antigua parada de busetas, al costado derecho del puente internacional Simón Bolívar.

Las primeras versiones indican que un hombre habría llegado durante la madrugada y provocado el incendio de manera intencional. El ataque dejó importantes afectaciones materiales en el local y pérdidas económicas para el comerciante.

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De manera preliminar, el hecho estaría relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra el propietario. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades, que tendrán que investigar quiénes estarían detrás del ataque.

Comerciantes piden intervención de las autoridades

Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que vienen afectando a los comerciantes de esta zona fronteriza. Así lo advirtió la Asociación de Comerciantes de La Parada, que este viernes emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad que enfrenta la población.

Según el gremio, durante 2026 su organización ha sido víctima de tres ataques con artefactos no convencionales y tres atentados contra la vida de directivos y asociados. A estos hechos se suman situaciones de extorsión a mano armada, amenazas y cierres de establecimientos comerciales.

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La asociación señaló que estos episodios configuran un escenario de violencia sistemática que amenaza la vida, la seguridad y el ejercicio del liderazgo social y gremial, además de afectar a comerciantes, trabajadores y familias del sector.

En su comunicado, la organización rechazó los hechos violentos y advirtió sobre el riesgo colectivo al que estaría expuesta la comunidad. También hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, departamental y municipal, a la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para que adopten medidas de protección.

"No necesitamos intervenciones temporales ni soluciones superficiales. Exigimos una respuesta institucional integral que permita recuperar la seguridad, combatir las estructuras criminales y garantizar condiciones dignas para vivir y trabajar", manifestó la asociación.

El gremio también insistió en que La Parada no puede continuar bajo condiciones de miedo e intimidación, mientras sus comerciantes intentan mantener sus actividades económicas en medio de las amenazas.

Finalmente, sus representantes aseguraron que continuarán trabajando en defensa de los derechos humanos y del liderazgo gremial, pese a las intimidaciones que han denunciado.

"¡La Parada no puede seguir viviendo bajo el miedo y la violencia!", concluyó el pronunciamiento.

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