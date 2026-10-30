Tras los atentados en Cúcuta y el área metropolitana, las comunidades mantienen la esperanza de recibir ayudas

Los daños que persisten en Los Patios

En la noche del 31 de agosto, un atentado, esta vez con un carro bomba, estremeció el área metropolitana de Cúcuta y generó daños que todavía persisten. El ataque, que tuvo lugar frente a la estación de Policía de Los Patios, causó afectaciones en al menos 40 locales, además de dejar 11 heridos y una persona fallecida.

Hoy en día, a casi tres meses de lo ocurrido, los comerciantes de la zona aledaña manifestaron que todavía no han recibido ayudas por los daños estructurales ocasionados por este ataque contra la Fuerza Pública.

Feve González, dueña de una farmacia, aseguró que la explosión le produjo pérdidas que ascienden a unos $11 millones, entre vitrinas dañadas y otras afectaciones en el techo y los elementos de trabajo.

González indicó que, como consecuencia de esta situación y de la falta de ayudas, ella y su esposo han tenido que endeudarse para restaurar su local.

«No hemos tenido ninguna ayuda de nadie hasta el momento. El alcalde de Los Patios vino aquí un día después del atentado y dijo que le tuviéramos paciencia, pero todavía no ha habido solución», agregó González.

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Sumado a ello, la mujer precisó que, después del atentado, bajaron las ventas en el sector, lo que dificultó aún más la recuperación de sus establecimientos.

Ante este escenario, González anunció que tiene proyectado acudir a la Alcaldía para saber si los apoyarán de alguna forma.

Por su parte, el comerciante Fernel Arévalo manifestó que los daños, las bajas ventas y el incumplimiento de las promesas ocasionaron que algunos comerciantes se vieran obligados a cerrar sus negocios.

Además, señaló que varios de ellos han tenido que recurrir a sus ahorros para recuperar los vidrios y las fachadas de sus tiendas.

«Incluso hoy en día todavía se ven daños en las rejas y los techos de algunos locales. Esto también ha generado que disminuyan los clientes y que las personas no quieran arrendar aquí», sostuvo.

