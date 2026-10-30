Tras los atentados en Cúcuta y el área metropolitana, las comunidades mantienen la esperanza de recibir ayudas

Tres atentados terroristas han sembrado el terror en Cúcuta y su área metropolitana durante el segundo semestre de este año. La detonación de carros bomba y artefactos explosivos desde el mes de agosto ha generado pérdidas materiales, pero también graves consecuencias que persisten hasta el día de hoy.
En un recorrido realizado por La Opinión por los barrios afectados, se conocieron los relatos de las personas que vivieron estos hechos de cerca y que aún siguen a la espera de ayudas que les permitan solventar la difícil situación en la que quedaron.
El Escobal pide más seguridad
El atentado más reciente se llevó a cabo el pasado martes en el barrio El Escobal. Allí, la detonación de un paquete bomba detrás de las instalaciones de la DIAN dejó un saldo de cuatro policías heridos y otros tres civiles lesionados.
Más allá de esto, el hecho también generó una sensación de temor entre la población, cuyos habitantes incluso llegaron a temer por sus vidas y las de sus seres queridos.
Tal es el caso de una madre de familia, quien manifestó que, al momento de la explosión, su hija acababa de salir de la casa y subirse a su vehículo, justo frente al lugar de los hechos.
«Al momento de la explosión me caí por la onda expansiva y todo se llenó de polvo. En ese instante, me preocupé mucho por mi hija, de quien pude darme cuenta poco después que logró salir ilesa de esa situación», recordó.
Por otra parte, Maribel Chacón, dueña de una peluquería, dijo que, aunque al momento de los hechos no se encontraba trabajando, cuando llegó a su local se encontró con un panorama desalentador, pues las lámparas habían explotado y se habían presentado daños en la fachada y las paredes.
Chacón resaltó que los daños ascienden a más de un millón de pesos. Sin embargo, dijo que lo más preocupante es que esta situación genera temor entre la clientela.
«Los clientes me piden que me cambie de lugar porque es muy peligroso, pero no es fácil para nosotros irnos de aquí», expresó.
De igual forma, la mujer manifestó que ella y otros comerciantes se encuentran a la espera de ayudas por parte de la Administración Municipal, así como de otras medidas de seguridad para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder.
Los daños que persisten en Los Patios
En la noche del 31 de agosto, un atentado, esta vez con un carro bomba, estremeció el área metropolitana de Cúcuta y generó daños que todavía persisten. El ataque, que tuvo lugar frente a la estación de Policía de Los Patios, causó afectaciones en al menos 40 locales, además de dejar 11 heridos y una persona fallecida.
Hoy en día, a casi tres meses de lo ocurrido, los comerciantes de la zona aledaña manifestaron que todavía no han recibido ayudas por los daños estructurales ocasionados por este ataque contra la Fuerza Pública.
Feve González, dueña de una farmacia, aseguró que la explosión le produjo pérdidas que ascienden a unos $11 millones, entre vitrinas dañadas y otras afectaciones en el techo y los elementos de trabajo.
González indicó que, como consecuencia de esta situación y de la falta de ayudas, ella y su esposo han tenido que endeudarse para restaurar su local.
«No hemos tenido ninguna ayuda de nadie hasta el momento. El alcalde de Los Patios vino aquí un día después del atentado y dijo que le tuviéramos paciencia, pero todavía no ha habido solución», agregó González.
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Sumado a ello, la mujer precisó que, después del atentado, bajaron las ventas en el sector, lo que dificultó aún más la recuperación de sus establecimientos.
Ante este escenario, González anunció que tiene proyectado acudir a la Alcaldía para saber si los apoyarán de alguna forma.
Por su parte, el comerciante Fernel Arévalo manifestó que los daños, las bajas ventas y el incumplimiento de las promesas ocasionaron que algunos comerciantes se vieran obligados a cerrar sus negocios.
Además, señaló que varios de ellos han tenido que recurrir a sus ahorros para recuperar los vidrios y las fachadas de sus tiendas.
«Incluso hoy en día todavía se ven daños en las rejas y los techos de algunos locales. Esto también ha generado que disminuyan los clientes y que las personas no quieran arrendar aquí», sostuvo.
En Tasajero aún sienten temor
El atentado contra el Comando de la Policía de Norte de Santander, ocurrido el primero de agosto, dejó 11 personas heridas y una sensación permanente de temor entre los habitantes y comerciantes de la urbanización Tasajero.
Los comerciantes de este sector expresaron que, como consecuencia del atentado y del temor de la ciudadanía, las ventas han bajado en más de un 50 %. Además, indicaron que otra situación que influye en la disminución de las ventas es que ahora las motocicletas y los automóviles no pueden estacionarse frente a los negocios porque la Policía no lo permite.
De igual forma, los residentes manifestaron que el cierre de la vía de Cenabastos ha generado no solo problemas de movilidad para quienes viven en la urbanización, sino que también ha afectado al sector comercial.
«Todas las noches, la vía que sube desde Cenabastos la cierran a las 6:00 de la tarde y la abren al otro día, dependiendo de si pasa algo en algún lugar del país o de la región. Es decir, solo dejan habilitada una vía con doble carril, lo que genera más congestión y más temor», dijo una mujer.
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Adicionalmente, los vecinos expusieron que, después de lo ocurrido, la Administración Municipal solo los visitó una vez para preguntarles por los daños. También aseguraron que la Policía no se ha reunido con ellos ni les ha preguntado por las afectaciones.
«A toda la gente de la cuadra principal al atentado le ha tocado sacar de su propio bolsillo para pagar vidrios rotos, reparar techos, muros y puertas», añadió un residente.
En este sentido, también se conoció que algunos habitantes, como María Eugenia Pinzón, han recurrido a presentar acciones de tutela contra la Administración Municipal y Departamental con el fin de recibir ayuda para reparar los daños que todavía enfrentan.
Mientras los vecinos continúan a la espera de respuestas, también hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se ocupe de esta situación y brinde la mayor colaboración posible a los afectados de Tasajero, Los Patios y El Escobal.
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