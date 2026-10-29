Cúcuta despide a Miguel Castellanos Serrano con homenaje póstumo

La Alcaldía de San José de Cúcuta rinde homenaje póstumo a Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de la ciudad, quien fue asesinado el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental.

La ceremonia en cámara ardiente se lleva a cabo en el Teatro Municipal, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, para que sus familiares, amigos, compañeros y la ciudadanía puedan acompañar su despedida.

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Durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobierno, uno de los hitos fue la intervención y recuperación de El Triángulo, un sector dedicado a la comercialización de autopartes que se había convertido en un foco de inseguridad. También se aprobó la política pública para vendedores informales, orientada a regular y organizar el espacio público, y se desarrolló la campaña de cultura ciudadana Usted no tiene corona, que alcanzó a más de 300.000 personas en medios digitales.

En materia de acceso a la justicia, Castellanos Serrano impulsó el fortalecimiento de las comisarías de familia. En 2025, Cúcuta pasó de cinco a siete dependencias, ampliando la capacidad de atención a las familias. Asimismo, promovió iniciativas de protección y bienestar animal mediante la campaña Esterilizar salva vidas, que benefició a 2.722 animales y llevó la unidad móvil de esterilización a 46 barrios, tres corregimientos y una vereda.

Como reconocimiento a su compromiso con la ciudad y su servicio público, el 2 de febrero de 2026, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, le otorgó la Condecoración Juana Rangel de Cuéllar, distinción que destacó su contribución al bienestar de los cucuteños.

La administración municipal honra su memoria y expresa su solidaridad con sus familiares y seres queridos. Su trabajo y la calidad humana que recuerdan quienes compartieron con él hacen parte del legado que deja en Cúcuta.