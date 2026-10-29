La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Cúcuta despide a Miguel Castellanos Serrano con homenaje póstumo
El acto en cámara ardiente se desarrolla este jueves 29 de octubre en el Teatro Municipal, donde familiares, amigos, compañeros y ciudadanos acompañan la despedida del exsecretario de Gobierno.
Authored by
dsifontes
Cúcuta rinde homenaje póstumo a Miguel Castellanos, asesinado el lunes 26 de octubre
La opinión
La Opinión
Jueves, 29 de Octubre de 2026

La Alcaldía de San José de Cúcuta rinde homenaje póstumo a Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de la ciudad, quien fue asesinado el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental.

La ceremonia en cámara ardiente se lleva a cabo en el Teatro Municipal, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, para que sus familiares, amigos, compañeros y la ciudadanía puedan acompañar su despedida.

Puede leer: ¿Sospechaba que lo podían matar? Miguel Castellanos fue asesinado mientras sostenía un arma, en Cúcuta

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobierno, uno de los hitos fue la intervención y recuperación de El Triángulo, un sector dedicado a la comercialización de autopartes que se había convertido en un foco de inseguridad. También se aprobó la política pública para vendedores informales, orientada a regular y organizar el espacio público, y se desarrolló la campaña de cultura ciudadana Usted no tiene corona, que alcanzó a más de 300.000 personas en medios digitales.

 

Imagen eliminada.

 

En materia de acceso a la justicia, Castellanos Serrano impulsó el fortalecimiento de las comisarías de familia. En 2025, Cúcuta pasó de cinco a siete dependencias, ampliando la capacidad de atención a las familias. Asimismo, promovió iniciativas de protección y bienestar animal mediante la campaña Esterilizar salva vidas, que benefició a 2.722 animales y llevó la unidad móvil de esterilización a 46 barrios, tres corregimientos y una vereda.

Como reconocimiento a su compromiso con la ciudad y su servicio público, el 2 de febrero de 2026, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, le otorgó la Condecoración Juana Rangel de Cuéllar, distinción que destacó su contribución al bienestar de los cucuteños.

La administración municipal honra su memoria y expresa su solidaridad con sus familiares y seres queridos. Su trabajo y la calidad humana que recuerdan quienes compartieron con él hacen parte del legado que deja en Cúcuta.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Miguel Castellanos Camioneta
Miguel Castellanos Camioneta
¿Sospechaba que lo podían matar? Miguel Castellanos fue asesinado mientras sostenía un arma, en Cúcuta
La Opinión
Fumigación - Dengue
Fumigación - Dengue
Autoridades de salud reportan más de 5.700 casos de dengue en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, participó en el primer día de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, en Bogotá. / Foto: cortesía
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, participó en el primer día de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, en Bogotá. / Foto: cortesía
¿Qué pasará con el carbón y el coque? El mensaje de Minminas a empresarios de Norte de Santander y el país
Leonardo Favio Oliveros