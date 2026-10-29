El Gobierno pidió más tiempo para rendir cuentas sobre la reconstrucción tras el terremoto, ¿por qué?

Las semanas pasan y los damnificados esperan. A casi tres meses del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno pidió aplazar la sesión en la que debía explicar ante el Congreso cómo se está financiando la reconstrucción, de qué manera se distribuirán los recursos entre las regiones y cuál es el avance de su ejecución.

El argumento es que se necesita más tiempo para consolidar la información y coordinar a las entidades responsables. La solicitud fue suscrita por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo Roldán, y el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo.

Los tres estaban convocados a una sesión de la comisión bicameral de seguimiento a la emergencia, prevista para ayer miércoles a las 11 de la mañana.

En la comunicación, los funcionarios señalaron que recibieron la invitación el 23 de octubre y que, por el “alcance y volumen de la información solicitada”, requerían adelantar un ejercicio de coordinación institucional, según un documento publicado por Caracol Radio.

Explicaron que ese trabajo permitiría “consolidar y estructurar una respuesta integral, clara, transparente y precisa” sobre la implementación del Plan de Acción Específico (PAE), la coordinación del sistema de gestión del riesgo y el avance de la reconstrucción.

En este documento, al que accedió El Colombiano, se presenta un análisis general de la reconstrucción tras el sismo.

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Uno de los principales hallazgos es la brecha de financiación estimada en el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE Nacional).

La recuperación, indican, requiere una inversión estimada de $58,29 billones, de los cuales $15,04 billones figuran como “recursos inicialmente identificados”.

Es decir que hasta el momento la brecha por financiar asciende a $43,25 billones. Entre otras, de las razones por las cuales solicitaron esta prórroga, también argumentaron dificultades para coordinar sus agendas y garantizar la participación presencial de los tres funcionarios.

Este diario se comunicó con Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, y con la UNGRD para consultarles las razones de la solicitud de aplazamiento; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron al respecto ni respondieron.

La denuncia de “Wally”

Justamente, esta solicitud se conoció en medio de los cuestionamientos del senador Walter Rodríguez, conocido como “Wally” (Pacto Histórico), quien denunció demoras en la respuesta de la UNGRD y una posible duplicidad de funciones con el Fondo Milagro.

De acuerdo con el congresista, su despacho radicó solicitudes de información el 18 de agosto, las amplió el 8 de septiembre y tuvo que acudir a una acción de tutela para obtener una contestación, que recibió el 14 de octubre (documento conocido por este diario).

Y es que en uno de los apartados de la respuesta, al ser consultada por el monto de recursos destinados, comprometidos y ejecutados para atender el terremoto, la Unidad para la Gestión del Riesgo informó que desde esa entidad “no se han suscrito contratos ni se han activado órdenes de proveeduría para atender la emergencia presentada el día 10 de agosto del presente año”.

Lo que sí se re portó fue la entrega de dos carrotanques en calidad de préstamo y custodia al departamento del Quindío. Los vehículos, con capacidades de 8.000 y 16.000 litros, fueron entregados el 19 de agosto por un término de 90 días para apoyar el abastecimiento de agua potable.

Por otro lado, el senador cuestionó los tiempos de puesta en marcha del Fondo Milagro, el mecanismo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para financiar la recuperación de las zonas afectadas.

Es importante resaltar la cronología de la puesta en marcha de este mecanismo: el fondo fue anunciado el 12 de agosto, su formalización se produjo el 9 de septiembre y el contrato fiduciario con Fiducoldex se firmó el 5 de octubre, 56 días después del terremoto.

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Las cuentas del Gobierno De por sí la trazabilidad del tema enfrenta varias aristas. La versión del Ejecutivo es que el Fondo Milagro comenzó a operar.

En un balance divulgado por la Presidencia el 22 de octubre, De la Espriella aseguró que su funcionamiento había empezado el 7 de ese mes y defendió los tiempos de su constitución.

En esa presentación, el Gobierno nacional reportó una primera partida de $624.656 millones, provenientes de un crédito del Banco Mundial, y señaló que a ese esfuerzo se sumaban $377.000 millones para apoyos económicos ejecutados por la UNGRD.

También anunció que en noviembre ingresarían al fondo $826.000 millones del Ministerio de Vivienda y $2,7 billones de facilidades tributarias.

Sin embargo, de los $2,7 billones provenientes de los alivios tributarios que De la Espriella anunció que ingresarían al Fondo Milagro en noviembre, al 24 de octubre solo se habían recaudado $1,1 billones, según informó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Así, todavía faltan $1,6 billones para completar el monto que el Gobierno busca adicionar al Presupuesto de 2026.

El plazo para acogerse a esos beneficios tributarios vence el 19 de noviembre. Lo cierto es que, por ahora, en la carta conjunta presentada el día de ayer, el Gobierno sostiene que necesita tiempo para preparar una respuesta completa y articulada.

Pero eso es exactamente lo que las personas que siguen esperando no tienen. Menos cuando la alternativa es dormir sin un techo. Entretanto, siguen pendientes las explicaciones sobre cuánto dinero está efectivamente disponible, qué se ha ejecutado, cómo se reparten las responsabilidades y cuándo se traducirán los anuncios en soluciones. El tiempo apremia.

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