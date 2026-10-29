Pacto Histórico estudia candidatura de Gustavo Petro a Alcaldía de Barranquilla

La posibilidad de que Gustavo Petro aspire a la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones regionales de 2030 fue revelada por la periodista Darcy Quinn en su espacio Los Secretos de Darcy, de La FM. Según la comunicadora, esa opción estaría siendo analizada dentro del Pacto Histórico como parte de una estrategia para disputar el poder territorial.

La información hace referencia a una eventual reorganización política que tendría como objetivo fortalecer la presencia de ese sector en el Congreso, ejercer presión sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y preparar candidaturas para los comicios regionales. De acuerdo con Quinn, estas acciones formarían parte de las discusiones que se adelantan actualmente dentro de ese movimiento político.

¿Por qué Gustavo Petro podría aspirar a la Alcaldía de Barranquilla en 2030?

En su reporte, la periodista sostuvo que la oposición buscaría mantener una actividad constante frente al Ejecutivo mediante citaciones, debates de control político y cuestionamientos a ministros y otros funcionarios. A su juicio, la preparación para las elecciones territoriales sería uno de los componentes centrales de esa estrategia.

Quinn planteó que el expresidente podría competir por el gobierno distrital de la capital del Atlántico, mientras que Claudia López volvería a buscar la Alcaldía de Bogotá. La comunicadora presentó ese escenario como una posibilidad que estarían estudiando integrantes del Pacto Histórico.

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“Están pensando en que el expresidente Gustavo Petro sea candidato a la alcaldía, pero de Barranquilla, no de Bogotá, que Claudia López sea la candidata en Bogotá y Gustavo Petro el de Barranquilla”, afirmó durante su intervención en La FM.

Según la explicación de la periodista, una eventual candidatura de Petro en Barranquilla representaría una apuesta por disputar el control político local y, al mismo tiempo, permitiría que López concentrara sus esfuerzos en la capital del país. Quinn señaló que esa distribución de aspiraciones también buscaría evitar nuevos enfrentamientos entre ambos dirigentes por la candidatura en Bogotá.

¿Qué busca el Pacto Histórico con una eventual candidatura de Petro en Barranquilla?

La comunicadora describió la posibilidad como una jugada de alto impacto político. “Eso sería un golpe de opinión, quitarle a Barranquilla los Char, recuperar Bogotá”, manifestó, al referirse a los objetivos que, según su versión, podría perseguir el movimiento de cara a las elecciones de 2030.

Uno de los interrogantes planteados durante el comentario fue si Petro podría aspirar a la Alcaldía de Barranquilla pese a no haber nacido ni residido allí. Frente a esa inquietud, Quinn respondió que la ley no exige haber nacido en la ciudad para presentarse a una elección de ese tipo y mencionó que el exmandatario habría considerado anteriormente la posibilidad de trasladarse a Puerto Colombia.

La periodista agregó que el eventual escenario electoral estaría relacionado con la intención de recuperar espacios de poder en las próximas elecciones presidenciales y regionales. “Todo esto de cara al 2030”, expresó, al vincular la actividad política en el Congreso y las actuaciones de la oposición con los planes que, según sus fuentes, se estarían discutiendo dentro del Pacto Histórico. Quinn aclaró que la información corresponde a lo que le han transmitido personas que considera informadas sobre esas conversaciones.

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