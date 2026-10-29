Diócesis de Cúcuta anuncia nuevos nombramientos de sacerdotes: conozca los cambios en las parroquias

La Diócesis de Cúcuta anunció una serie de nombramientos de sacerdotes y diáconos que asumirán nuevas responsabilidades en diferentes comunidades parroquiales e instituciones diocesanas, como parte del proceso de renovación y fortalecimiento de su labor evangelizadora.

Las designaciones fueron dadas a conocer por el obispo de Cúcuta, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, quien explicó que estos cambios buscan dar continuidad a la renovación de las comunidades parroquiales y a la implementación del Plan Estratégico Integral Pastoral (PEIP).

Entre los nombramientos se encuentran nuevos párrocos para diferentes iglesias de Cúcuta y Villa del Rosario, así como responsabilidades en seminarios y otras dependencias de la Iglesia católica.

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Estos son los nuevos párrocos

De acuerdo con la información oficial, el presbítero Rafael Humberto Cárdenas Leal fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Guadalupe y decano de San Francisco de Asís, mientras que José Agustín García Sánchez estará al frente de la parroquia Sagrada Familia.

Por su parte, Jorge Alexander Perutty Gómez asumirá como párroco de Inmaculado Corazón de María; Luis Armando Quintero Tarazona, de San Juan Bautista; y José Giovanny Nieto Cano, de Divino Niño, en Villa del Rosario.

Asimismo, Fabian Staper Carvajal fue designado párroco de Nuestra Señora de las Misericordias y representante de la Unión de Auxilios del Clero, mientras que Jairo Cárdenas Vega estará al frente de Jesucristo Buen Pastor.

Los cambios también incluyen a Víctor Manuel Lazzo Serrano, quien asumirá como párroco de San Rafael Arcángel, en Cúcuta; Hugo Suárez Moreno, de Inmaculada Concepción; y Ramón Elías Rojas Gutiérrez, de San Ezequiel Moreno.

A estos nombramientos se suman Daniel Argenis Carreño Fuentes, designado párroco de San Isidro Labrador; Jesús Fernando Fajardo Castellanos, de Nuestra Señora de los Dolores; y German Omar Hernández Pinto, de San Gabriel Arcángel.

Designaciones en seminarios y otras instituciones

La Diócesis también anunció cambios en otras responsabilidades pastorales. El presbítero Alex Johan Sarmiento Camargo fue nombrado vicario de Nuestra Señora del Rosario, en Villa del Rosario, y notario del Tribunal Eclesiástico.

Entre tanto, Luis Francisco Salazar Cucaita asumirá como vicario de San Francisco de Asís y colaborador del Centro de Comunicaciones.

En cuanto a la formación sacerdotal, Javier Alexis Agudelo Avendaño fue designado rector del Seminario Menor Diocesano San José, mientras que Juan Sebastián Rivera Fellner, PSS, asumirá como rector del Seminario Mayor Diocesano San José.

Asimismo, Juan Diego Giraldo Aristizábal, PSS, fue nombrado formador interno del Seminario Mayor.

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Nuevas responsabilidades para diáconos

Los nombramientos también incluyen a tres diáconos que prestarán sus servicios pastorales en distintas comunidades.

Se trata de Yeinson Jair Gamboa Pérez, designado para la parroquia San Pío X; Wilmer Cruz Rodríguez, para San Juan Evangelista; y Wilson Orlando Pérez Rozo, para San Martín de Sardinata.

A través del comunicado, la Diócesis de Cúcuta invitó a los fieles a acompañar espiritualmente a quienes reciben estas nuevas responsabilidades.

La institución religiosa reiteró su llamado a orar por los sacerdotes y diáconos, para que puedan desarrollar su misión pastoral al servicio de las comunidades y continuar fortaleciendo la labor evangelizadora de la Iglesia en la región.