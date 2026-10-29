¡Atención! Cúcuta restringe la circulación de motos tras desórdenes en caravanas de Halloween

La circulación de motocicletas en Cúcuta estará restringida desde este jueves 29 de octubre y hasta el lunes festivo 2 de noviembre, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, según anunció el secretario de Movilidad, Alejandro Camacho.

La medida se tomó tras los desórdenes registrados durante la noche del miércoles 28 de octubre, cuando se realizaron caravanas de motociclistas por la celebración de Halloween. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, durante estas movilizaciones se reportaron accidentes de tránsito, agresiones a funcionarios y situaciones de irrespeto a las normas de movilidad.

Uno de los hechos ocurrió en el anillo vial oriental, donde se registró un accidente de tránsito en medio de las caravanas que también recorrieron sectores como Prados del Este. Además, ocho motocicletas fueron inmovilizadas durante un puesto de control instalado en el barrio La Libertad y la avenida Los Libertadores.

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El balance también dejó tres alféreces de tránsito agredidos físicamente, una situación que generó preocupación entre las autoridades por el comportamiento de algunos participantes en estas movilizaciones.

El secretario de Movilidad explicó que la restricción no solo busca prevenir nuevos incidentes y garantizar el cumplimiento de las normas, sino también brindar condiciones de seguridad para que los niños y sus familias puedan disfrutar de la celebración de Halloween sin poner en riesgo su integridad.

Se espera que en las próximas horas se emita el decreto oficial, para que los ciudadanos conozcan las excepciones y demás disposiciones contempladas en el acto administrativo.

Las autoridades mantendrán operativos en toda la ciudad.

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