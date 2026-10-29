De la Espriella ordena deportar a migrantes venezolanos irregulares que cometan delitos en Bogotá

Al término de un consejo de seguridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la cúpula militar, el presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en la capital del país.

Desde el Palacio Liévano, el mandatario señaló al Eln, el Tren de Aragua, Los Ingenieros y la organización El Mesa como amenazas de alcance regional, identificadas durante la reunión y tras el megaoperativo realizado en la madrugada del miércoles.

Deportación de migrantes en condición irregular

Entre las medidas anunciadas, el presidente ordenó al director de Migración Colombia iniciar los procedimientos de deportación de migrantes venezolanos en condición irregular que permanezcan en el país y estén vinculados a actividades delictivas.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, señaló el mandatario.

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Agregó que quienes estén delinquiendo y tengan anotaciones serán deportados sin dilaciones. Según indicó, Bogotá enfrenta una situación compleja por la presencia de más de 148.000 migrantes venezolanos en condición irregular, por lo que insistió en fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y el Distrito.

Zonas militares y consejos de seguridad

En materia de seguridad, De la Espriella pidió establecer las primeras zonas militares para contener la expansión de los grupos criminales que operan en la capital y sus alrededores.

“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Pero, como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”, afirmó.

El mandatario también pidió reforzar las acciones de seguridad en las localidades de Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, con especial atención a la protección de comerciantes y transportadores, identificados como víctimas recurrentes de la extorsión.

Otra de las instrucciones estuvo dirigida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al que ordenó trasladar a otras cárceles del país a los criminales capturados en Bogotá. La medida, explicó, busca evitar que continúen delinquiendo desde prisión, impartan órdenes a sus estructuras y participen en redes de reclutamiento de menores.

Junto al alcalde Carlos Fernando Galán, el presidente también definió una hoja de ruta para fortalecer la seguridad en la capital. Como parte de esta estrategia, se realizarán consejos de seguridad mensuales para evaluar los avances, verificar resultados y hacer seguimiento a los compromisos establecidos.

El mandatario insistió en la necesidad de recuperar la seguridad de Bogotá y cuestionó la gestión del Gobierno anterior, al que acusó de “romantizar el delito” y de no tomar medidas contundentes frente a las organizaciones criminales y el aumento de la inseguridad.

“Aquí la gente está acostumbrada a trabajar, a salir adelante, pero es imposible trabajar con tanta criminalidad y llegó el momento de detener esa pandemia criminal con toda la decisión del Estado en una articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno del Distrito y la Fiscalía General de la Nación con la fuerza pública”, concluyó.

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