¿Qué encontró De la Espriella en RTVC? El presidente anunció revisión de contratos y contenidos

El presidente, Abelardo de la Espriella, comparó hoy el desgreño institucional y económico heredado del gobierno anterior, con un desembarco de "vikingos o mongoles" a una población en el pasado para saquearla, durante el relanzamiento de RTVC, en el marco del evento denominado "Resurgir de la señal de la Patria RTVC, 22 años contactando nuestra historia".



"¿Qué pasó con el Estado colombiano con el anterior Gobierno? Es como si una horda de vikingos o mongoles hubiese desembarcado en una población a quemarla, destrozarla y saquearla sin ningún orden lógico. Eso fue exactamente lo que pasó y RTVC no se escapó a esa terrible realidad", afirmó de la Espriella, quien ordenó revisar los contratos y la situación financiera del sistema de medios públicos.



El mandatario afirmó que su Gobierno busca desmontar cualquier estructura que haya utilizado los medios públicos con fines políticos o propagandísticos y garantizar que la información difundida por los canales de televisión y las emisoras de Radio Nacional sea independiente.

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“La labor que le encomendé a la señora gerente es desmontar cualquier estructura que haya puesto a los medios públicos al servicio de los intereses políticos y propagandísticos”, señaló.



De la Espriella aseguró que durante el último año de la administración anterior se suscribieron 1.051 contratos por un valor superior a $100.000 millones. Añadió que 87 de esos contratos fueron firmados entre el 6 y el 7 de agosto, poco antes del cambio de Gobierno.



El Presidente sostuvo que cada contrato debe ser revisado para determinar qué se adquirió, cuánto costó, cuál era su finalidad y si el gasto estaba justificado.



También mencionó más de $7.255 millones asociados a pauta, planes o contenidos digitales mediante instrumentos vinculados al Ministerio de Educación y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Según dijo, parte de esos recursos se ejecutaron durante los meses del calendario electoral.



“No voy a anticipar responsabilidades. Esa tarea le corresponde a las autoridades disciplinarias y fiscales”, afirmó el mandatario, aunque calificó de grave la situación encontrada y pidió que las investigaciones avancen hasta el final.



De la Espriella cuestionó además un contrato por $11.924 millones para adquirir una unidad móvil destinada a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública.

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Según su denuncia, el vehículo no cuenta con una planta eléctrica indispensable para operar, los equipos no cumplirían las especificaciones técnicas y existiría, además, un presunto sobrecosto superior a $2.000 millones.



“Estamos hablando de casi $12.000 millones de los colombianos y este es apenas uno de los casos que está bajo revisión”, afirmó.



El jefe de Estado pidió a los organismos de control y a la Fiscalía actuar con rapidez para evitar que el paso del tiempo dificulte el esclarecimiento de los hechos.



La administración de RTVC también revisa posibles inconsistencias en planillas de seguridad social utilizadas como soporte para autorizar pagos mediante órdenes de prestación de servicios entre 2023 y 2026.



El Presidente aseguró que RTVC enfrenta un faltante superior a $86.000 millones frente a sus ingresos propios presupuestados y compromisos que superarían en más de $47.000 millones los recursos efectivamente recibidos.



Afirmó que la administración anterior destinó recursos a conciertos y otros eventos mientras la entidad acumulaba dificultades para pagar servicios públicos y arrendamientos de sus estaciones.

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De la Espriella instruyó a la gerente de RTVC, Ángela María Mora, a priorizar el funcionamiento de las señales de radio y televisión, el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social y la protección de la operación del sistema de medios públicos.



No al wokismo en la televisión

Durante su intervención, el Presidente también advirtió que no permitirá que la televisión se usada en función del "wokismo" ni para que se permita la "ideología de género".



"La televisión pública tampoco puede utilizarse para adoctrinar, mucho menos cuando quienes están frente a la pantalla son niños y jóvenes. Por eso, en la patria de milagro los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo, ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado", manifestó de la Espriella.



Sostuvo que su administración no permitirá que "la ideología de género se inocule a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a través de la televisión pública".



Añadió que "la televisión pública tampoco puede convertirse en una herramienta de publicidad política, de propaganda política. La televisión pública no fue creada para elogiar al mandatario de turno, a sus contradictores ni convencer a la sociedad de que existe una sola manera aceptable de pensar", afirmó.

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