Procuraduría pide revisar contratos de prestación de servicios

La Procuraduría General de la Nación pidió a las entidades públicas revisar los contratos de prestación de servicios, luego de establecer que hay, por lo menos 6.127 procesos judiciales activos por demandas sobre presuntas relaciones laborales encubiertas, que, de concretarse, representarían un riesgo fiscal de más de $1,6 billones.



De acuerdo con la Directiva 018 del 28 de octubre de 2026, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, pidió a las entidades públicas “verificar que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en ejecución en cada entidad, se ajustan a la Ley 80 de 1993 y a la jurisprudencia aplicable”.



El documento señaló que con corte al 1 de agosto de 2026, un total de 1.766 entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial habían celebrado 2.213.148 contratos de prestación de servicios entre 2023 y 2026, por un valor total de $60,57 billones.



Además, según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con corte al 30 de junio de 2026, 205 entidades públicas enfrentaban 6.127 procesos judiciales activos por demandas relacionadas con el reconocimiento de contratos realidad, con pretensiones económicas que superaban los $1,3 billones.

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En ese sentido, el Ministerio Público pidió a las entidades analizar la contratación de personas recurrentes, las razones que sustentan cada vinculación, sus fuentes de financiación y la relación entre las obligaciones asignadas y las funciones institucionales.



La revisión deberá incluir posibles indicios de subordinación, como la imposición de horarios, permisos o instrucciones ajenas al objeto contratado.



Además, las entidades deberán evaluar alternativas presupuestales y de empleo público para atender las funciones permanentes que no deban cubrirse mediante contratos de prestación de servicios.



Asimismo, exhortó al Gobierno a evaluar una reglamentación del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, especialmente en lo relacionado con la temporalidad de estos contratos y el término estrictamente indispensable para su ejecución.

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