La denuncia que enfrenta Ramón Jesurún por los derechos de los jugadores de la Selección Colombia

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Ramón Jesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y Ana María Laspriella Steevens, secretaria general de la entidad, por una presunta vulneración de los derechos de reunión y asociación sindical.

La querella está relacionada con un encuentro que, según el sindicato, la Federación impidió realizar entre sus representantes y los jugadores de la Selección Colombia durante una concentración en Estados Unidos, en septiembre de 2026. Acolfutpro considera que estos hechos podrían constituir una infracción del artículo 200 del Código Penal, que protege los derechos de reunión y asociación sindical.

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Con la denuncia, la organización busca que las autoridades investiguen lo sucedido y determinen si existe responsabilidad penal individual de los directivos señalados. Además, reclama garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales colombianos.

Acolfutpro asegura que no sería un caso aislado

En su denuncia, el sindicato sostuvo que las dificultades para reunirse con los jugadores de la Selección Colombia se habrían presentado en otras ocasiones. Según la organización, situaciones similares ocurrieron durante concentraciones en Río de Janeiro, Brasil, en 2021; Nueva Jersey, Estados Unidos, en 2022; y Valencia, España, en 2023.

La controversia más reciente surgió a partir de una solicitud enviada el 14 de septiembre de 2026 a Jesurún y al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). En la comunicación, Acolfutpro pidió reunirse presencialmente con los integrantes de la selección absoluta antes de un partido amistoso programado en Baltimore, Estados Unidos.

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El sindicato también señaló que la Federación habría afectado el derecho a la negociación colectiva y promovido acciones judiciales en su contra, entre ellas una demanda relacionada con su registro.

A través de un comunicado, Acolfutpro insistió en que espera que las autoridades competentes examinen los hechos y establezcan las eventuales responsabilidades de los directivos denunciados.

“Acolfutpro exige que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos. Nuestro objetivo es que se establezca la responsabilidad penal e individual de los directivos implicados, y se garanticen, de una vez por todas, los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales en Colombia”, concluyó la organización.

La denuncia pone el foco en la relación entre la Federación y el sindicato de futbolistas. La eventual responsabilidad de los directivos deberá ser determinada por las autoridades competentes, a partir de la investigación correspondiente.