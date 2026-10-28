Mujer requerida por Suecia a través de Interpol fue capturada en Medellín

El Colombiano- Una colombiana solicitada por Suecia por presunta extorsión agravada fue capturada en Medellín, señalada de participar en una red criminal que habría suplantado a las autoridades de ese país para intimidar a sus víctimas y exigirles millonarias transferencias bancarias.

Se trata de Katerin Herrera Álvarez, quien, según la Policía Nacional, habría integrado una organización que operaba en el municipio de Östersund, en Suecia. La red enviaba correos electrónicos fraudulentos en los que simulaba comunicaciones oficiales para convencer a las víctimas de que enfrentaban procesos judiciales.

Los mensajes incluían amenazas de prisión, multas económicas y hasta la pérdida de la custodia de sus hijos. Para evitar esas supuestas sanciones, las víctimas debían transferir entre 85.000 y 90.000 coronas suecas, equivalentes a entre $34 y $36 millones por persona.

¿Quién es Katerin Herrera Álvarez?

Las investigaciones coordinadas con las autoridades europeas permitieron establecer parte de la trayectoria de Herrera Álvarez antes de su detención. De acuerdo con la Policía, salió de Colombia a los cinco años junto con su madre, después del asesinato de su padre por parte de grupos guerrilleros. Ambas recibieron protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y permanecieron dos años en Costa Rica antes de ser seleccionadas por el Gobierno sueco para obtener residencia permanente.

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La mujer vivió durante 23 años en Suecia, donde recibió asistencia estatal en vivienda, alimentación y educación. También se formó profesionalmente como jefa de enfermería. Posteriormente, regresó a Colombia, por complicaciones de salud de su madre. Desde 2024 residía en la vereda Toldas, en el municipio de Guarne, Antioquia.

En el país trabajó durante un año como administradora de un hotel en Medellín y, al momento de ser ubicada por las autoridades, se desempeñaba en la organización de eventos para una caja de compensación en Antioquia.

¿Qué sigue en el proceso contra la colombiana Katerin Herrera Álvarez?

Después de su captura, Herrera Álvarez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales. El caso queda ahora a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales de Suecia formalicen la solicitud de extradición para que avance el procedimiento correspondiente.

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