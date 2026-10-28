Colombia avanza en el proceso para recibir tres drones militares de Estados Unidos

Colombia avanzó en los trámites para recibir tres drones militares MQ-9A Reaper de Estados Unidos, aeronaves que serían utilizadas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento contra organizaciones armadas y redes dedicadas al narcotráfico.

Según conoció EL TIEMPO, ya se firmaron los documentos y se adelantaron los procedimientos necesarios para autorizar el ingreso de estos equipos al territorio nacional, en el marco de la cooperación militar entre Bogotá y Washington.

El avance se conoce semanas después de que el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, señalara que los acuerdos y las cartas de entendimiento entre ambos países todavía estaban en revisión para concretar la llegada de las aeronaves.

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Aunque el proceso entró en una nueva etapa administrativa, aún no se ha anunciado una fecha oficial para el traslado de los drones ni se han divulgado todos los detalles sobre las condiciones en las que operarán en Colombia.

¿Cómo llegarán los drones MQ-9A Reaper a Colombia?

La negociación contempla que las tres aeronaves, fabricadas por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems, lleguen inicialmente bajo la modalidad de préstamo.

Este mecanismo permitiría a las Fuerzas Militares ampliar sus capacidades de vigilancia aérea sin que la incorporación inicial de los equipos implique necesariamente su compra directa. No obstante, los términos económicos y operativos del acuerdo no se conocen en su totalidad.

El uso que se dará a los drones también dependerá de las condiciones establecidas entre los dos gobiernos y de las autorizaciones correspondientes. Aunque el MQ-9A Reaper puede transportar armamento y realizar ataques de precisión, la llegada de estas aeronaves no significa, por sí sola, que vayan a operar con esa configuración en Colombia.

La información conocida hasta ahora apunta a que su función principal sería apoyar las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en zonas donde las autoridades adelantan operaciones contra grupos armados y estructuras vinculadas al narcotráfico.

¿Qué capacidades tienen los drones Reaper?

Los MQ-9A Reaper son aeronaves pilotadas remotamente, diseñadas para permanecer durante periodos prolongados en el aire y recopilar información sobre territorios de interés militar.

De acuerdo con las especificaciones publicadas por General Atomics, estos sistemas pueden superar las 27 horas de vuelo, alcanzar velocidades de hasta 444 kilómetros por hora y operar a altitudes de aproximadamente 15.240 metros. Las prestaciones concretas pueden variar según la configuración y las condiciones de la misión.

Entre sus principales características se encuentran:

Autonomía: más de 27 horas de vuelo, lo que permite mantener vigilancia prolongada sobre una zona.

más de 27 horas de vuelo, lo que permite mantener vigilancia prolongada sobre una zona. Dimensiones: cerca de 11 metros de longitud y 20 metros de envergadura.

cerca de 11 metros de longitud y 20 metros de envergadura. Capacidad de carga útil: hasta 1.746 kilogramos, según las especificaciones generales del fabricante.

hasta 1.746 kilogramos, según las especificaciones generales del fabricante. Sensores: pueden integrar cámaras electroópticas e infrarrojas, radares y sistemas de designación láser, de acuerdo con la configuración instalada.

Estas capacidades permiten observar movimientos en tierra, hacer seguimiento de objetivos y transmitir información a estaciones de control. En el contexto colombiano, los datos recopilados podrían servir para identificar rutas utilizadas por redes del narcotráfico, monitorear desplazamientos de estructuras armadas y apoyar la planeación de operaciones militares.

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La vigilancia aérea también puede contribuir al reconocimiento previo de una zona antes del despliegue de tropas, aunque su efectividad depende de los sensores instalados, las condiciones de operación y la coordinación con las unidades en tierra.

¿Los drones Reaper pueden lanzar ataques?

Sí. El MQ-9A Reaper fue desarrollado para cumplir distintas misiones militares, entre ellas inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos incluye entre sus capacidades el uso de armamento guiado contra objetivos identificados.

Sin embargo, es importante distinguir las capacidades técnicas de la aeronave de las funciones que finalmente se autoricen para su operación en Colombia.

La configuración de los equipos, las reglas de enfrentamiento y los acuerdos entre los gobiernos determinarán el alcance de las misiones. Hasta que las autoridades divulguen esos detalles, no es posible afirmar que los tres drones se utilizarán para ejecutar ataques armados.

La llegada de los Reaper coincide con el proyecto Escudo Nacional Antidrones

La posible incorporación de los MQ-9A Reaper se produce mientras el Ministerio de Defensa desarrolla el proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa destinada a detectar, rastrear y contrarrestar aeronaves no tripuladas utilizadas por organizaciones ilegales.

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El Ministerio de Defensa ha señalado que el proyecto contempla una inversión estimada de alrededor de $6,2 billones y la evaluación de distintas tecnologías para fortalecer la protección de la población civil y de las unidades militares y policiales frente a amenazas asociadas al uso criminal de drones.

Aunque ambas iniciativas están relacionadas con las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública, cumplen funciones diferentes. Los Reaper son aeronaves de largo alcance que pueden realizar misiones de vigilancia y, según su configuración, ataques de precisión; el Escudo Nacional Antidrones busca desarrollar sistemas para identificar y neutralizar dispositivos no tripulados empleados como amenazas.

La llegada de los tres equipos estadounidenses ampliaría las herramientas disponibles para las labores de reconocimiento aéreo. Su incorporación efectiva, el inicio de las operaciones y las condiciones de uso dependerán de la culminación de los trámites y de las decisiones que adopten las autoridades colombianas.