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Estamos tranquilos: registrador Penagos sobre amenazas en su contra
Al exponer el calendario electoral para los comicios territoriales de 2027, el funcionario se refirió a las amenazas contra su vida.
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valents2121
Hernán-Penagos. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 28 de Octubre de 2026

"Tranquilo" fue la respuesta que el registrador nacional Hernán Penagos, luego de ser consultado sobre las amenazas contra su vida.

"El ministro de justicia llamó a contarme el incidente y que la Fiscalía esta investigando, pero no tengo otro reporte al respecto", señaló Penagos.

Así mismo, aseguró que estas amenazas no afectarán su labor de cara a las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el próximo año.

"Estamos trabajando, tranquilos, avanzando en el calendario electoral, cumpliendo ya las diferentes etapas. Vamos a salir por todo el territorio nacional a invitar a la ciudadania que se inscriba y que actualice su censo", agregó.

Calendario electoral 2027

Este miércoles se presentó el calendario electoral para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027.

Lea aquí: Polémica por alocución de Abelardo de la Espriella: excedió el tiempo autorizado

De acuerdo con lo establecido, el próximo sábado, 31 de octubre, inicia el periodo de inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia.

Este 31 de octubre también comienza el periodo de registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, así como el periodo de recolección de apoyos o firmas.  El término para el registro de dichos comités vence el 30 de junio de 2027.

El 30 de junio de 2027 inicia la inscripción de candidatos y listas de candidatos para las elecciones de
autoridades territoriales y cierra un mes después, es decir, el 31 de julio de 2027.

Ese mismo día, vence el plazo para la recolección y entrega de firmas para respaldar la inscripción de candidatos y listas de candidatos apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y para los comités promotores del voto en blanco.

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