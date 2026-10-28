Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó: esto se sabe de la operación militar

En la madrugada de este miércoles, las Fuerzas Militares lanzaron un bombardeo contra el Clan del Golfo en el departamento de Chocó. Esta es la sexta operación de ese tipo ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en contra de grupos armados en el país.



La operación estuvo liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). En la zona avanzan tropas especializadas para verificar los resultados.



La información sobre los resultados será dada a conocer en las próximas horas.

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El presidente, Abelardo de la Espriella, informó sobre la operación esta mañana muy temprano en su cuenta de la red social X: "Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles”.



Es el sexto bombardeo que se registra en el gobierno de De la Espriella. Ya se han registrado otros en la región del Catatumbo, Norte de Santander, el departamento de Guaviare, donde se ejecutaron dos bombardeos contra facciones de las antiguas Farc, y en el Cauca.



Los bombardeos han sido duramente cuestionados por varios sectores por la muerte de menores de edad en ellos.

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