La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó: esto se sabe de la operación militar
El presidente aseguró que autorizó el ataque durante la madrugada de este miércoles. Con esta acción, ya son seis los bombardeos reportados durante su Gobierno contra organizaciones armadas ilegales.
Authored by
dsifontes
EN CHOCÓ SE REALIZÓ SEXTO BOMBARDEO CONTRA GRUPOS ARMADOS DE DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

En la madrugada de este miércoles, las Fuerzas Militares lanzaron un bombardeo contra el Clan del Golfo en el departamento de Chocó. Esta es la sexta operación de ese tipo ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en contra de grupos armados en el país.

La operación estuvo liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). En la zona avanzan tropas especializadas para verificar los resultados.

La información sobre los resultados será dada a conocer en las próximas horas.

Puede leer: Al primero que le daría un subsidio es a usted: ministro de Agricultura e Iván Cepeda protagonizaron fuerte cruce en el Congreso

El presidente, Abelardo de la Espriella, informó sobre la operación esta mañana muy temprano en su cuenta de la red social X: "Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles”.

Es el sexto bombardeo que se registra en el gobierno de De la Espriella. Ya se han registrado otros en la región del Catatumbo, Norte de Santander, el departamento de Guaviare, donde se ejecutaron dos bombardeos contra facciones de las antiguas Farc, y en el Cauca.

Los bombardeos han sido duramente cuestionados por varios sectores por la muerte de menores de edad en ellos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
En Ocaña y la subregión del Catatumbo se prenden las alarmas por la reaparición del EPL.
En Ocaña y la subregión del Catatumbo se prenden las alarmas por la reaparición del EPL.
El fantasma de la guerra vuelve a inquietar a Ocaña ante posibles movimientos del Epl
Javier Sarabia
Atentado Explosivo Escobal
Atentado Explosivo Escobal
¿Se pudo haber evitado? Los rastros del atentado explosivo en la frontera de Cúcuta con Ureña
La Opinión
La policía extremó las medidas de seguridad ayer tras el atentado en El Escobal/Foto: Cortesía
La policía extremó las medidas de seguridad ayer tras el atentado en El Escobal/Foto: Cortesía
Cúcuta, bajo tensión tras asesinato de Miguel Castellanos y atentado con explosivos en El Escobal
Orlando Carvajal