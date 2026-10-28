Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un jet privado tras salir de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles 28 de octubre, a Florida tras huir de su país vía Argentina, días después de haber perdido la elección ante el presidente Lula. El senador conservador de 45 años bajó de un jet privado en el aeropuerto de Opa-Locka, en las afueras de Miami, constató un periodista de la AFP, al final de un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que le acompaña en la huida.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero. Su hermano Eduardo Bolsonaro, que era diputado, vive en Estados Unidos y es investigado también en Brasil en varias causas judiciales.

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La salida de Bolsonaro de Brasil estuvo rodeada de gran confusión. Medios estadounidenses reportaron que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano. Fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador hubiera ingresado al país.

Pero horas después, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego en el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”, señaló el comunicado en X de la Dirección de Migraciones.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, señalaron reporteros de AFP en el lugar.

El presidente Donald Trump es un cercano aliado de la familia Bolsonaro. El lunes denunció que las elecciones de Brasil fueron “amañadas”.

Flávio Bolsonaro tenía los pasaportes brasileños cancelados

El lunes 26 de octubre, Flávio Bolsonaro dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”. También negó cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición: “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas. Una fuente policial de Brasil indicó el martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP. Lula dijo el martes no tener “informaciones precisas” sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, cargó el presidente reelecto durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

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Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en su campo. “No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

Flávio Bolsonaro sigue los pasos de su familia y llega a Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro ya ejercía desde hace meses de enlace con el gobierno Trump. Estados Unidos ya acogió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2023.

Eduardo Bolsonaro dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje, estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista ganó por casi el 52 % de los votos, frente al 48 % para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos. Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que, en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.