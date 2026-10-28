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Presidente De la Espriella propone militarizar zonas de Bogotá para contener a los grupos criminales
El mandatario expuso la iniciativa durante una reunión de seguridad, aunque no precisó cuáles serían las zonas intervenidas.
Authored by
cesarmuñoz
COMISIÓN DE COMUNICACIONES HIZO OBSERVACIONES A ALOCUCIÓN DE DE LA ESPRIELLA
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

Durante un consejo de seguridad este miércoles 28 de octubre, tras la operación Kratos, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que existe una importante necesidad de militarizar algunas zonas de Bogotá para frenar la expansión de los grupos criminales y todas las redes delictivas.

El mandatario colombiano advirtió que se requiere un estricto control territorial en puntos estratégicos de la capital del país para contener a estas estructuras delincuenciales que, según inteligencia de las autoridades, poco a poco se han tomado más territorio.

“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes”, anunció el presidente. Asimismo, señaló que los problemas de la capital son públicos, pero criticó que históricamente no ha existido quien “se atreva a resolverlos”.

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El jefe de Estado indicó que, a diferencia de las dificultades reportadas con la administración anterior, la articulación con el actual gobierno distrital del alcalde Galán ha generado mejores resultados operativos en la región.

Sobre la operación Kratos —desarrollada en horas de la mañana de este miércoles—, De La Espriella reportó un balance de 173 capturados, un presunto criminal abatido y más de cien allanamientos ejecutados de manera simultánea en la capital del país.

“Es un golpe nunca antes visto en Bogotá y eso se logró por la articulación con la fuerza pública, el distrito y, por supuesto, la Presidencia de la República”, concluyó el mandatario.

Tomado de El Colombiano.

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