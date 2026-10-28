Angie Rodríguez denunciaría ante la Fiscalía un presunto entramado de contratación y favores sexuales en el gobierno Petro

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez viene denunciando supuestos abusos de poder por parte de Gustavo Petro durante su Presidencia, relacionados con la contratación de mujeres a cambio de presuntos favores sexuales. Este jueves, Rodríguez iría a la Fiscalía para aportar pruebas.

Según reveló La FM, Rodríguez entregaría algunos nombres de quienes supuestamente conocían los hechos o habrían contribuido a su encubrimiento. Algunas mujeres habrían ocupado altos cargos en el Gobierno, hasta ministerios, según lo que diría la exfuncionaria.

La también exdirectora del Fondo Adaptación mencionaría, a su vez, a figuras que supuestamente habrían colaborado o sabían que estaría ocurriendo.

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A su vez, Rodríguez diría que uno de los apartamentos del exsenador Gustavo Bolívar habría sido utilizado para los encuentros del entonces jefe de Estado. El excongresista ha negado estar enterado de la situación.

¿Cómo respondió el exsenador Gustavo Bolívar ante las acusaciones?

Bolívar se defendió diciendo que “no responde a chismes”. “Fui yo quien se atrevió en todos los medios a denunciar que el Congreso es un prostíbulo. Si alguna mujer que haya trabajado conmigo en el Senado o Prosperidad Social tiene algo que decir sobre mi comportamiento, siéntase con derecho y libertad de denunciarme”, dijo.

Y agregó “si creen que he prestado mi casa para fines distintos a los de ser mi hogar, pues trabajen el chisme. Vayan a la administración y pregunten. Miren las cámaras. Hablen con mis vecinos. En 13 años que llevo en la misma casa jamás he hecho una fiesta. No bebo, no fumo, nunca me han visto en una rumba porque aunque no es delito, no me gustan”.

También afirmó que “en cuanto a las denuncias sobre intercambio de favores en el gobierno, pues que se investigue a fondo hasta sus últimas consecuencias. Si las hubiera visto las hubiera denunciado”.

Citaciones y decisiones judiciales de la Fiscalía

Ante la Fiscalía también hablará Laura Sarabia, quien ha negado conocer lo denunciado por Rodríguez. El ente acusador también citará a otros funcionarios y ex funcionarios del Dapre, y ordenó actividades de policía judicial para recaudar pruebas.

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Esto se conoce, además, tras el testimonio de Deyci Jiménez en Semana, una joven que asegura que Petro supuestamente le ayudó a conseguir contratos con el Estado como pago de favores sexuales.

Dentro del proceso, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero informó que citarán como testigo a la propia Jiménez para que amplíe su denuncia.

“Ello ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas donde ellas incluso están incriminándose a sí mismas (sic). En ese caso no debemos llamarlos a entrevistas juradas, sino que tenemos que llamarlas, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta. Así ocurrió la semana pasada con Angie Rodríguez. Ella, en algunos elementos de su intervención, podría considerarse que de alguna manera podría ser calificada como indiciada”, explicó Guerrero.

Tomado de El Colombiano.

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