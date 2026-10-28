¿Se necesita autorización del Congreso? La pregunta por la llegada de militares de EE. UU.

La llegada de 300 militares de Estados Unidos al país fue tema de debate en el Congreso. Durante la sesión de la Comisión Segunda del Senado, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), se refirió a la presencia de tropas norteamericanas en territorio colombiano y propuso invitar al ministro de Defensa para que aclare el alcance de esa situación.

El propósito, según explicó, es definir si el Congreso tiene la competencia para autorizar o no el contingente enviado por Estados Unidos.

“Hay cierta inquietud de muchos colegas frente a la cooperación de gobiernos extranjeros en el tema de asesoría militar, capacitación o presencia. Esta es la comisión que debería analizar el tema. Yo creo que sería importante que se nos explique cuál es el objeto de la presencia, para que estemos todos tranquilos de si se requiere o no la autorización del Senado”, dijo.

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El presidente del Congreso hizo una distinción: y es que la Constitución señala que se requiere aprobación del Legislativo si se trata de uso y tránsito de tropas; mientras que no sería así si se trata de una capacitación.

¿Qué hacen los militares estadounidenses en el país?

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los uniformados extranjeros empezaron a llegar el martes 27 de octubre y se instalaron en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca). Allí se desarrollará, hasta el 11 de noviembre, el ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026 (VS26).

Se trata de soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos, que trabajarán con el Batallón Contra el Narcotráfico n.º 1 del Ejército colombiano. Los ejercicios están orientados a mejorar los procedimientos en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, las evacuaciones médicas y la guerra con drones.

Según la cartera, durante el ejercicio se verificará el nivel de interoperabilidad entre ambos ejércitos, la coordinación de maniobras militares y los procesos de toma de decisiones operacionales. La programación arranca el 30 de octubre con una evacuación aeromédica entre Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá, y de allí hacia un hospital, para simular la atención de una persona herida en un área minada.

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Esta es la cuarta edición del ejercicio en Colombia, pero la primera que se realiza en el marco del Escudo de las Américas, la coalición impulsada por la Casa Blanca para integrar a 19 países de la región en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En el país, la sede administrativa de ese programa estará en Medellín y el teatro de operaciones, en Tumaco (Nariño).

La citación al ministro de Defensa, de concretarse, sería el escenario en el que el Gobierno explique ante los senadores la naturaleza de la presencia militar estadounidense y si esta encaja en la categoría de entrenamiento o en la de tránsito de tropas.