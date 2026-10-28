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Juez ordena al Mincultura restituir piezas retiradas del Museo Nacional en 48 horas
El fallo se conoce tras la controversia generada por el retiro de varias piezas del Museo Nacional, una decisión que provocó un debate público sobre su permanencia en el recinto cultural.
Authored by
cesarmuñoz
Museo-Nacional-de-Colombia.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 28 de Octubre de 2026

El juez Carlos Enrique Osorio le ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia.

Las entidades deberán garantizar las condiciones técnicas para la conservación de las obras y mantenerlas expuestas mientras adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, de acuerdo con sus procedimientos internos y con la participación de las instancias institucionales competentes.

Lea aquí: Defensora del Pueblo pide a la Corte priorizar investigación contra Petro

Según el fallo proferido a instancias de una tutela interpuesta por el parlamentario petrista Gabriel Becerra en compañía de Jorge Virviescas y Kevyn Muñoz Torres, las actas de movimiento interno acreditaron que varias piezas fueron retiradas de las salas y trasladadas a las reservas técnicas del Museo.

En ellas figura Julián David Sterling, secretario general del Ministerio, en calidad de solicitante de los movimientos, y aparecen funcionarios del Museo encargados de ejecutarlos. El juzgado estableció que las actas registraban la participación de áreas como Dirección, Curaduría de Historia, Museografía, Conservación y Registro.

Sin embargo, esa participación operativa no demostraba por sí sola que hubiera existido una evaluación curatorial previa que justificara la selección. En otras palabras, el primer traspié de la Contrarrevolución cultural, promulgada por el presidente Abelardo De La Espriella en el discurso del 15 de octubre en el Museo Santa Clara, se dio por un trámite hecho sin seguir el conducto regular.

Tomado de El Colombiano.

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