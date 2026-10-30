En cualquier parte está una bomba: Freddy Bernal, gobernador del Táchira, recomienda no viajar a Norte de Santander

La escalada de violencia que se registra en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander también genera preocupación al otro lado de la frontera.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, se pronunció sobre la situación de orden público en el departamento colombiano y aseguró que, hasta el momento, los hechos violentos no han afectado la tranquilidad de su territorio.

Durante sus declaraciones, el mandatario venezolano afirmó que el conflicto armado en Colombia continúa teniendo repercusiones en las zonas fronterizas. Incluso, señaló que Norte de Santander enfrenta constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales.

"La guerra civil, se podría decir, en Colombia no ha terminado. Setenta años Colombia desangrada y en el Norte de Santander, que nos impacta a nosotros, enfrentamiento permanente entre grupos irregulares y bandas de delincuentes", manifestó Bernal.

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Pese a este panorama, el gobernador sostuvo que el estado Táchira permanece en calma y que no se han presentado alteraciones de seguridad relacionadas con los recientes hechos violentos ocurridos en el departamento colombiano.

Refuerzan controles en la frontera

Bernal indicó que mantiene reuniones permanentes con los organismos de seguridad venezolanos, entre ellos los componentes de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales, con el propósito de garantizar la protección del territorio fronterizo.

Asimismo, aseguró que sostiene comunicación directa con los cinco alcaldes de los municipios tachirenses que limitan con Colombia, para coordinar las acciones de prevención y mantener vigilancia sobre los pasos fronterizos.

"Si llegara a ocurrir un evento, lo enfrentaremos con la Constitución en la mano, pero eso sí, enfrentar a los criminales con mano dura", expresó el mandatario, quien aseguró que no permitirá que la violencia registrada en Norte de Santander se traslade a territorio venezolano.

También señaló que las plataformas que conectan a Colombia con Venezuela a través del estado Táchira se encuentran bajo resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

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Recomienda evitar viajes innecesarios a Norte de Santander

En medio de sus declaraciones, Bernal hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que eviten desplazarse hacia Norte de Santander si no tienen una necesidad que lo justifique, debido a los recientes ataques y hechos de violencia registrados en esta zona del país.

"Quien no tenga obligatoriamente que ir a Norte de Santander por alguna tarea, creo que no es hora de ir a un lugar donde en cualquier parte está una bomba, ametrallan, vuelan una unidad policial", advirtió.

Las declaraciones del gobernador se conocen en medio de la preocupación por los recientes hechos de inseguridad en Cúcuta y su área metropolitana, donde las autoridades colombianas han anunciado medidas para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y recuperar el control territorial.