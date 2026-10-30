Uribe pide al Centro Democrático estudiar el proyecto de rescate fiscal en medio de críticas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, pidió estudiar "con actitud reposada" el proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado este jueves por el Gobierno.



El proyecto ha sido objeto de críticas, incluso por parte de congresistas de la bancada de Gobierno, como el Centro Democrático, porque implica el pago de mayores impuestos a la clase media.



"Pedimos a los parlamentarios del Centro Democrático el estudio en bancada, con actitud reposada, del proyecto de Ley de Rescate de la Economía. Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el gobierno", manifestó el expresidente Uribe.

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Desde anoche, miembros de su partido formularon serias criticas contra la ley, que incluye un aumento del IVA para los alimentos y la eliminación de la exención de IVA para mercancías que se compren a través de plataformas.



"No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad", avisó desde su cuenta de X la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada.



La congresista hizo un balance de la norma de la que rescató los "beneficios a la inversión", el recorte de la nómina estatal y "la reducción progresiva a la renta corporativa del 35% al 31% y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales".



Sin embargo, se distanció del aumento del pago de la seguridad social de los empleados que pasaría del 4% al 8%; los cambios en la base gravable y en la retención en la fuente; las tarifas plenas de IVA del 19% para varios alimentos, licores, la medicina prepagada, los computadores y hasta los celulares de baja gama.



"La clase media siempre termina pagando los platos rotos del derroche del Estado. Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada. Votaré en contra de cualquier medida que aumente su carga", recalcó la congresista.



En la misma línea se situó el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien advirtió: "yo tengo una responsabilidad desde la campaña donde le dije a los electores que no aprobaba iniciativas que implicarán más gasto para el bolsillo de los colombianos".

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El congresista recalcó que desde su lugar en el Legislativo garantizará el debate "amplio" y "plural" del proyecto, al admitir que es "necesario reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente".



El también senador Andrés Forero y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, coincidieron en la urgencia de reducir el tamaño del Estado, pero se expresaron contrarios a la creación de nuevos impuestos que afecten a la clase media.



"Los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias", aseguró Forero; mientras que Vallejo sostuvo que "los colombianos esperan una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos".