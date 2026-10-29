Gobierno de De la Espriella radica la ley de rescate fiscal para reducir el gasto público en $45 billones

Hacia las 5:00 de la tarde, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Justicia radicaron ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, con el que el Gobierno busca reducir el gasto público y enfrentar la crisis de las finanzas del Estado.

La iniciativa abre el trámite legislativo de las medidas de ajuste que la administración pretende implementar. El proyecto tiene 106 artículos y cinco pilares, anunció el ministro Gómez.

Tal como lo anunció el fin de semana el presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno busca reducir el gasto público de 2027 en cerca de $45 billones, equivalentes al 2,2% del PIB, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país.

Los cinco pilares de la Ley de Rescate Fiscal,

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó los cinco pilares de la Ley de Rescate Fiscal, radicada ante el Congreso, que son: ajuste de las finanzas públicas, devolución del IVA a población vulnerable, financiación del sistema de salud, incentivos a la inversión y reducción del gasto estatal.

Lea aquí: Satena inauguró vuelo directo entre Montería y ciudad de Panamá

El primer eje es el rescate fiscal, con el que el Gobierno busca frenar el crecimiento de la deuda y conseguir recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2027. “Nos dejaron una bomba de tiempo y estamos en una situación muy difícil. Sin esta reforma habría una crisis fiscal, porque sin ajuste no podríamos conseguir los recursos que necesitamos para financiar el presupuesto que tenemos que cerrar para el año próximo”, afirmó Gómez.

El segundo pilar es el rescate social, por eso, el ministro anunció que el Gobierno devolverá el IVA a 19 millones de colombianos que considera afectados por el pago de este impuesto. “Hoy millones de colombianos más necesitados pagan injustamente el IVA. A ellos, que son 19 millones, se los vamos a devolver. Hoy la tecnología nos permite hacerlo de manera individual y expedita”, señaló.

El tercer componente es el rescate de la salud, para el que el Ejecutivo propone destinar $30 billones durante los próximos cuatro años. “Nos dejaron el sistema de salud destruido. Esta es una necesidad de todos. Vamos a rescatar la salud con 30 billones de pesos durante los cuatro años para que los colombianos puedan hacer efectivo este derecho fundamental”, sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda.

El cuarto eje apunta al rescate de la inversión, mediante una reducción de impuestos e incentivos para los pequeños empresarios. Según Gómez, el país tiene la inversión más baja en cinco décadas. “A los pequeños empresarios les vamos a bajar los impuestos y les vamos a dar estímulos para que se pueda invertir, generar empleo y mejorar sus ingresos. La inversión es la prosperidad del mañana”, dijo.

El quinto pilar busca el rescate del Estado de la corrupción y el derroche, con medidas para reducir los costos de funcionamiento y mejorar la eficiencia de la administración pública. “Recibimos un Estado desangrado por la burocracia inútil y el despilfarro. Vamos a volverlo eficiente y menos costoso para que el dinero de los impuestos se vea en la atención de las necesidades de los colombianos. Sin corrupción y con orden, la plata alcanza”, aseguró.

Al cerrar su intervención, Gómez pidió al Congreso estudiar y tramitar la iniciativa. “Traemos esta iniciativa que esperamos que ustedes estudien, analicen, modifiquen y, sobre todo, aprueben para el bien de Colombia y para salvar nuestro país de la crisis”.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .