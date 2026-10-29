¿Pagarán más impuestos Amazon, Shein y Temu? Lo que dijo el Gobierno tras el reclamo de Fenalco

El Gobierno nacional revisará el tratamiento tributario de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Shein y Temu en el marco de la próxima Ley de Ajuste Fiscal.

El anuncio lo hizo el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, tras los reclamos del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal.

El dirigente gremial pidió revisar las condiciones en las que operan estas plataformas y derogar el impuesto del 40% a las importaciones de confecciones y prendas de vestir, establecido durante el gobierno anterior.

“Tenemos que nivelar la cancha. No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar y ellos no”, afirmó Gómez Amín.

El ministro señaló que la revisión tributaria se incluirá en la Ley de Ajuste Fiscal que el Gobierno prevé radicar ante el Congreso de la República en los próximos días.

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Gobierno evaluará el impuesto del 40% a las importaciones de ropa

Frente a la solicitud de Fenalco, Gómez Amín invitó a Cabal a participar en una mesa de diálogo para analizar la continuidad del gravamen a las importaciones de vestuario, cuestionado por el sector comercial por sus posibles efectos sobre la competitividad y los incentivos al contrabando.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente. Cuente con eso”, aseguró el ministro.

La revisión de este impuesto se suma al análisis de las condiciones tributarias de las plataformas internacionales, cuyos modelos de venta compiten con establecimientos físicos y otros negocios colombianos.

Fenalco pide igualdad de condiciones para el comercio colombiano

Cabal insistió en que los comerciantes nacionales deben competir bajo reglas equivalentes a las de los operadores internacionales de comercio electrónico.

“Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, afirmó.

Además de solicitar cambios en las condiciones operativas de plataformas como Amazon, Shein y Temu, el gremio pidió eliminar tributos que recaen sobre los tenderos y revisar los impuestos saludables, pues considera que estas cargas comprometen la sostenibilidad de los negocios de barrio.

Ante estas peticiones, el ministro de Comercio se comprometió a estudiarlas en una mesa técnica y a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los impuestos cuestionados por Fenalco.

Ley Antitrámites avanza en el Congreso

Durante su intervención, Gómez también informó que el martes 27 de octubre se aprobaron los primeros 37 artículos de la Ley de Antitrámites, Permisiología y Competitividad en las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

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El ministro manifestó su expectativa de que el proyecto sea aprobado antes de finalizar 2026 y destacó que ha logrado reunir apoyos de distintos sectores políticos.

“Auguro, vicepresidente, por lo que vi ayer, que tendremos Ley de Permisiología de Antitrámites antes de que finalice el 2026, y eso es una muy buena noticia para el país”, señaló.

Gómez agregó que la iniciativa busca simplificar los procedimientos para comerciantes e inversionistas, independientemente del tamaño de sus negocios o de su afiliación política.

“Es una ley que genera consensos porque, al final, no es una ley de un partido político o de un Gobierno; es una ley que simplifica la vida del comerciante, del inversionista pequeño, del inversionista grande y que genera desarrollo en Colombia”, concluyó.

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