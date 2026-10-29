Trabajadoras domésticas participarán por primera vez en la concertación del salario mínimo de 2027

Las organizaciones de trabajadoras domésticas de Colombia participarán por primera vez en los espacios de concertación de las políticas salariales y laborales para 2027, incluida la discusión del salario mínimo, tras la invitación que hizo este miércoles 28 de octubre la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, durante una jornada de diálogo con representantes del sector.

El encuentro, liderado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero, permitió exponer inquietudes sobre remuneración, formalización, seguridad social e inspección laboral.

La convocatoria busca que las necesidades de quienes se dedican al trabajo doméstico estén representadas en las conversaciones nacionales sobre salarios y condiciones laborales. Durante la reunión, las lideresas también presentaron planteamientos relacionados con el subsidio de transporte y una propuesta de incremento salarial, asuntos que serán remitidos al despacho ministerial para su revisión.

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“Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus necesidades”, expresó la ministra López Fuentes.

Claribet Palacios García, presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD), destacó la posibilidad de que las organizaciones participen directamente en estas conversaciones.

“Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo”, afirmó.

¿Qué temas llevarán las trabajadoras domésticas a la mesa de concertación?

La participación de las organizaciones estará acompañada de propuestas sobre las condiciones laborales del sector. Entre los asuntos planteados durante la jornada se encuentran:

-Remuneración: inquietudes sobre los salarios y una propuesta de incremento salarial.

-Subsidio de transporte: solicitudes relacionadas con este apoyo económico.

-Formalización laboral: medidas para promover el cumplimiento de las obligaciones laborales.

-Seguridad social: alternativas para facilitar la afiliación y el pago de aportes.

-Inspección laboral: acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas.

En el encuentro participaron Ana Salamanca, de la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar; Bertha Yolanda Ortiz, de Sintrahop; Elizabeth Cárdenas Carrera, de la Asociación Trabajar; María Bastos, de Sintra Emagra; Marilina Luna, de Sintra Emprusa, y Claribet Palacios, de UTRASD.

Por parte del Ministerio del Trabajo también asistieron funcionarios de las áreas relacionadas con derechos fundamentales del trabajo, riesgos laborales, inspección y protección laboral.

La Defensoría del Pueblo acompañó la jornada, con la participación de Celene Rosada, Sergio Coronado y Sofía Sierra. La entidad reiteró su disposición a hacer seguimiento a las garantías contempladas en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece disposiciones para la protección de los derechos de quienes realizan trabajo doméstico.

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Ministerio del Trabajo prepara herramientas para la formalización

Además de la discusión salarial, el Ministerio presentó avances en el desarrollo de recursos destinados a orientar a trabajadoras y empleadores sobre sus obligaciones y derechos.

Una de las iniciativas es un micrositio especializado en trabajo doméstico que incluirá los siguientes elementos:

-Calculadora de pagos y liquidaciones, para facilitar la consulta de los valores correspondientes.

-Modelos de contratos laborales, como orientación para establecer las condiciones de trabajo.

-Herramientas de autoinspección, dirigidas a revisar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

-Rutas de orientación, para ofrecer información sobre los procedimientos y derechos relacionados con esta actividad.

La cartera laboral también socializó un proyecto de protocolo para atender situaciones de riesgo laboral y una propuesta para simplificar los trámites de afiliación y pago de aportes a la seguridad social.

Estas herramientas se encuentran en desarrollo y serán objeto de revisión técnica, con la posibilidad de incorporar observaciones de las organizaciones del sector. La intención es avanzar en mecanismos que faciliten la formalización y el cumplimiento de las garantías laborales.

¿Cuándo continuará el proceso para 2027?

El Ministerio del Trabajo anunció que el próximo 5 de noviembre presentará una propuesta de cronograma para construir, junto con las organizaciones, el plan de trabajo de 2027.

De acuerdo con la hoja de ruta prevista, las mesas técnicas comenzarían en la segunda semana de enero. También se contempla la posibilidad de desarrollar espacios de participación en los territorios para recoger las propuestas de las trabajadoras domésticas.

La viceministra Juliana Patricia Morad confirmó, además, que las solicitudes relacionadas con el subsidio de transporte y el incremento salarial serán trasladadas al despacho de la ministra para su revisión.

Con este proceso, las organizaciones del sector podrán preparar sus planteamientos para las próximas reuniones y participar en la construcción de la agenda laboral de 2027. La discusión incluirá tanto los asuntos salariales como las medidas relacionadas con la formalización, la seguridad social y el seguimiento a los derechos laborales.

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