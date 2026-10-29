Satena inauguró vuelo directo entre Montería y ciudad de Panamá

Satena inauguró este lunes la ruta directa entre Montería y Ciudad de Panamá, una conexión que permitirá a los viajeros de Córdoba acceder a Centroamérica sin trasladarse previamente a otros aeropuertos del país.



El primer vuelo partió del Aeropuerto Internacional Los Garzones con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen. La apertura incluyó una recepción protocolaria en Panamá y la participación de autoridades, representantes empresariales, líderes gremiales y actores del sector turístico de ambos países.



“Las rutas internacionales desde las regiones tienen la capacidad de acercar mercados, facilitar el intercambio y generar nuevas oportunidades para los territorios”, afirmó Mateo Arjona, presidente de Satena.



El directivo agregó que la conexión permitirá acercar Montería a Panamá y facilitar la llegada de viajeros interesados en la oferta turística, cultural y productiva de Córdoba.

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La ruta operará los lunes, miércoles y viernes y constituye la única conexión internacional activa de Satena. Los vuelos serán realizados en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad para 50 pasajeros.



Los viajeros podrán salir de Montería a las 9:55 de la mañana y llegar a Ciudad de Panamá a las 10:59, en horario local. El vuelo de regreso despegará a las 11:50 de la mañana y aterrizará en la capital de Córdoba a las 12:49 de la tarde.



Como parte del lanzamiento, la aerolínea ofreció tiquetes desde 195 dólares por trayecto durante octubre, mediante una promoción destinada a facilitar el acceso inicial a la nueva conexión internacional.



La aerolínea estatal señaló que cuenta con una alianza con Golden Tower en Panamá con la que pretende "facilitar la articulación con el sector hotelero y promover nuevas oportunidades para el intercambio turístico entre Colombia y Panamá, aprovechando la conectividad directa entre Montería y la capital panameña".

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