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Fenalcarbón reconoce iniciativas de sostenibilidad y desarrollo territorial con Hechos al Carbón
Uno de los galardones se entregó a Minex, por su proyecto Conexión Raíz en Norte de Santander.
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Galardón Hechos al Carbón para Minex, de Norte de Santander. / Foto: Cortesía
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Jueves, 29 de Octubre de 2026

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) entregó la tercera edición del galardón Hechos al Carbón 2026, que reconoce iniciativas de sus empresas afiliadas para impulsar la sostenibilidad ambiental y social y contribuir al desarrollo de los territorios donde opera el sector.

Los proyectos fueron evaluados en tres categorías: Gestión del Medio Ambiente, Desarrollo Social y Gobernanza Territorial; y dos niveles: Pionero, para empresas que avanzan en la implementación de proyectos de sostenibilidad, y Experto, para organizaciones con experiencia consolidada en responsabilidad social y gestión territorial. 

 

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El jurado estuvo integrado por Gustavo Yepes, de la Universidad Externado de Colombia; Sergio Rengifo Caicedo, director ejecutivo de Cecodes; y Brigitte Baptiste Ballera, rectora de la Universidad EAN.

Los proyectos ganadores

  • Gestión del Medio Ambiente | Pionero: Frontier Next, por Compensación Ambiental de la Ronda del Río San Pedro.
  • Desarrollo Social | Pionero: Córdoba Resources, por Navegación Verde: Planchón Comunitario para la conectividad del Alto San Jorge.
  • Desarrollo Social | Experto: Coquecol, por Talento Exponencial: Estrategia de Desarrollo Humano Integral. Conocimiento que potencia el trabajo y multiplica oportunidades en el territorio.
  • Gobernanza Territorial | Pionero: Minex, por Conexión Raíz, en Norte de Santander.
  • Gobernanza Territorial | Experto: MINMINER, por Modelo Colectivo de Gobernanza Territorial.

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Un reconocimiento al compromiso y al liderazgo

La tercera edición de Hechos al Carbón destaca el trabajo de las empresas en un contexto de dificultades económicas, caída de las exportaciones y retos tributarios y financieros.

Las iniciativas ganadoras reflejan el compromiso del sector con la sostenibilidad, el bienestar de las comunidades y el fortalecimiento de los territorios donde desarrolla su actividad.

 

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Al cierre de la jornada también se rindió un homenaje a Nasly Salcedo, por su destacada trayectoria y liderazgo en la visibilidad de una minería responsable y sostenible, así como por su aporte a la inclusión de las mujeres como protagonistas de la transformación del sector.

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El reconocimiento, realizado junto con Women in Mining, destacó su resiliencia y su permanente defensa de la industria del carbón.

Con esta edición, la Federación Colombiana del Carbón reafirmó su compromiso con una gestión empresarial responsable, el desarrollo sostenible de las regiones productoras y una industria que valore el aporte de las comunidades y de las mujeres a su transformación.

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