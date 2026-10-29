Siempre he sabido que soy cabezón y frentón: De la Espriella responde con humor a las críticas por su apariencia

En medio de las visitas que está haciendo Abelardo de la Espriella a las diferentes carteras del gabinete, desde Mincomercio el presidente aprovechó cuando le estaban entregando un obsequio para responder de forma irónica a los ataques que recibe frecuentemente a través de redes sociales sobre su aspecto físico.

El detonante de la particular intervención ocurrió al momento de recibir un sombrero aguadeño, una prenda artesanal representativa del municipio de Aguadas, Caldas, e ícono de la identidad cultural colombiana. Al disponerse a probarse la pieza tradicional, De la Espriella no dudó en abordar de frente los señalamientos que le dirigen de manera cotidiana sus opositores y críticos en las plataformas digitales.

“Yo soy bien cabezón y frentón. Oye, los zurdos todo el día: ‘cabezón, frentón’. Toda la vida he sabido que soy cabezón y frentón, ¿cuál es el problema con eso?”, expresó con una sonrisa y con el sombrero a la mano. “¿O dónde creen que cabe tanta inteligencia?”, remató el presidente, desatando risas y aplausos entre el público presente en el recinto.

La situación continuó cuando el mandatario se dirigió a quienes le entregaron la prenda artesanal para consultar sobre las dimensiones de la pieza. “Esta es la talla más grande, ¿cierto? Claro”, comentó en tono jocoso.

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¿Qué dejó la visita de De la Espriella a Mincomercio?

Durante su visita a la cartera, el jefe de Estado aclaró que la política comercial en su administración se enfocará en elevar la producción nacional, reducir las barreras para los productos colombianos en el exterior, fortalecer la competitividad y recuperar las ventajas del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

De la Espriella está visitando los diferentes ministerios, según ha sostenido su equipo, para supervisar directamente la gestión de su gobierno, establecer directrices claras de trabajo y exigir resultados. En ese recorrido, ya visitó los ministerios de Hacienda, Interior, Cultura, Trabajo, Salud y Comercio.

Asimismo, dentro de las carteras pendientes está Defensa, Agricultura, Minas y Energía, Vivienda, Transporte, Educación, Justicia, Ambiente, Transporte, Ciencia y Deporte, además de la Cancillería y el de las TIC, con quien ya realizó una intervención resaltando el “renacer” del sistema de medios públicos RTVC.

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