Minjusticia confirma refuerzo de seguridad para el procurador y el registrador tras amenazas

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó este jueves 29 de octubre que el Gobierno reforzó las medidas de seguridad del registrador nacional, Hernán Penagos, y del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, tras conocerse amenazas contra ambos funcionarios.

Según explicó, el presidente de la República ordenó fortalecer su protección y garantizar la seguridad de las personas que enfrenten riesgos o amenazas reales, incluidos los líderes sociales de zonas rurales.

Cancino indicó que el Ministerio de Justicia recibió una carta con información sobre las amenazas contra Penagos. El documento fue remitido al director de la Policía Nacional y se envió una copia a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El ministro señaló que, una vez conocida la situación, se comunicó directamente con el registrador para informarle sobre la alerta y recomendarle que adoptara medidas de autoprotección. También indicó que el presidente fue informado del caso y que las condiciones de seguridad del funcionario ya fueron reforzadas.

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“Ya está absolutamente reforzado el tema de seguridad del señor registrador”, afirmó Cancino ante los periodistas.

Medidas de protección para el procurador y su familia

En relación con las amenazas denunciadas por el procurador Gregorio Eljach, el ministro explicó que el caso fue incorporado a la noticia criminal correspondiente y que impartió instrucciones para extremar las medidas de protección.

Las acciones contemplan tanto la seguridad del jefe del Ministerio Público como la de sus familiares, mientras las autoridades investigan el origen de las intimidaciones y buscan establecer quiénes serían los responsables.

“Se dio instrucciones para que se tenga todo el cuidado con la vida del señor procurador y de su familia para hacer las investigaciones del caso”, manifestó el ministro.

Cancino aseguró que el Gobierno busca garantizar la protección de las personas que enfrenten amenazas contra su integridad. En ese sentido, señaló que las medidas no se limitan a los altos funcionarios del Estado, sino que también deben contemplar a los líderes sociales de zonas rurales que hayan denunciado situaciones de riesgo.

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El ministro expresó su expectativa de que las investigaciones permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables de las amenazas contra Penagos y Eljach.

Cancino también se refirió al Estatuto Antiterrorista

Durante sus declaraciones, el ministro respondió a cuestionamientos dirigidos al presidente Abelardo de la Espriella y defendió su honestidad. También se refirió a la radicación del Estatuto Antiterrorista, una propuesta que, según explicó, continúa en estudio.

Cancino indicó que el trámite de esa iniciativa podría quedar en manos de Alejandro Ordóñez, designado como nuevo ministro del Interior, cartera que Cancino ocupa temporalmente como encargado.

Por ahora, las medidas de seguridad para el registrador y el procurador se mantienen mientras avanzan las actuaciones de las autoridades para determinar el alcance de las amenazas y establecer su procedencia.

Tomado de El Colombiano.

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