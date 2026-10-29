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Caso de presunta red sexual en el gobierno Petro: defensa de Deicy Jiménez menciona más de 40 nombres
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde los abogados de las partes aportaron elementos de prueba en el marco de las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación estatal.
Authored by
cesarmuñoz
Deicy-Jiménez.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 29 de Octubre de 2026

La controversia por los presuntos contratos entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados recibieron a los abogados de las partes y aportaron elementos de prueba ante el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado.

Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro y de la exsenadora María José Pizarro, calificó las acusaciones como un montaje y aseguró que no existen pruebas que demuestren que los contratos estatales se entregaron a cambio de favores sexuales.

“No existieron los contratos, jamás, y lo vamos a probar. Vamos a defender la inocencia de Petro y a demostrar la profunda equivocación o el montaje que se está orquestando”, dijo Carranza al llegar a la diligencia.

En contraste, Felipe Caballero, abogado de Deicy Jiménez, la mujer que habló de los supuestos contratos, rechazó esa versión y defendió la credibilidad de su representada. Aseguró que ratificará sus declaraciones y entregará evidencias para respaldar los hechos denunciados. También anticipó que en el caso podrían aparecer otros funcionarios o exfuncionarios con fuero constitucional, aunque no precisó sus identidades.

Lea aquí: Presentan proyecto para mejorar atención de víctimas de violencia de género

“Sé que hay otros nombres que el país va a ir conociendo y yo estoy completamente seguro de que no van a ser solo 40 casos, sino que más mujeres se van a envalentonar porque cuando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección brinden todas las garantías, yo estoy seguro de que vamos a conocer un escándalo más grande desde que ya se conoce”, dijo el abogado de Jiménez.

Las denuncias de Deicy Jiménez contra Petro y Pizarro

Jiménez ha asegurado que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente obtuvo contratos con entidades estatales. Afirma que habría existido un intercambio de favores sexuales por oportunidades laborales y contratos públicos. También señaló que Pizarro habría conocido las circunstancias de su vinculación a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Entre los contratos mencionados está uno por cerca de $34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento ocupaba Pizarro. Los registros contractuales también dan cuenta de vinculaciones de Jiménez con el Senado y otras entidades estatales.

La Sala de Instrucción admitió para estudio una denuncia contra Petro y Pizarro y deberá evaluar los elementos disponibles para determinar si hay méritos para adoptar nuevas decisiones.

Tomado de El Colombiano.

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