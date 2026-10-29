Presentan proyecto para mejorar atención de víctimas de violencia de género

'SOS mujer', un proyecto de ley que busca mejorar la atención de las víctimas de violencia de género y hacer un seguimiento más escrito a las denuncias que se presenten, radicó el senador Héctor Olimpo Espinosa.



La iniciativa propone un sistema integrado de atención, un número único para hacer seguimiento a cada caso y recursos para fortalecer las comisarías de familia.



El proyecto busca poner fin a la situación que es usual hoy en día de que una mujer denuncie violencia en su contra y se encuentre con que no hay personal especializado para atenderla o se deja su denuncia sin tramitarla.



El proyecto de ley ‘SOS Mujer’ busca establecer responsables, tiempos de respuesta, mecanismos de seguimiento y recursos para mejorar la atención a las víctimas.



La propuesta crea el Sistema Integrado de Atención Exclusiva y Protección Efectiva a las Mujeres Víctimas de Violencia, con el propósito de articular la respuesta institucional y facilitar que las medidas de protección existentes se cumplan.

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“Este proyecto no crea derechos nuevos, sino los mecanismos que hacen falta para que los que ya existen por ley funcionen. Para ello establecemos un responsable, un reloj, un registro y una consecuencia. Y, por primera vez, se aseguran los recursos para sostenerlos”, explicó el congresista Espinosa.



La iniciativa fortalece el sistema SALVIA, que ya cuenta con un centro de monitoreo, herramientas para identificar el riesgo de feminicidio, enlaces territoriales y mecanismos para activar medidas de emergencia.



El sistema enfrenta dificultades relacionadas con la definición de su rectoría y la garantía de recursos para su funcionamiento.



“No estamos construyendo otra plataforma. Estamos poniéndole ley a la que ya existe, obligando a todos a conectarse con ella y asegurando que no se caiga cuando cambie el gobierno de turno”, señaló Espinosa.

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La iniciativa también propone crear el Número Único de Caso de Violencia de Género, que permitiría identificar un caso a través de las distintas entidades que intervienen en su atención, sin reemplazar los radicados propios de cada institución.



Con este mecanismo, las mujeres podrían consultar directamente el estado de su caso y hacer seguimiento a la respuesta institucional, sin depender exclusivamente de intermediarios para conocer los avances.



La iniciativa también fortalece las comisarías de familia, consideradas una de las principales puertas de entrada para las mujeres que buscan protección frente a la violencia.

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