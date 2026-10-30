Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prepara visita a Colombia en noviembre: esto se sabe

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prepara una visita a Colombia para los próximos 20 y 21 de noviembre. Según informó Blu Radio, el funcionario tiene previsto reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que sería su primer viaje al país desde que llegó al cargo.

La visita sería la segunda de un alto funcionario de la Administración de Donald Trump a Colombia. El primero fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también estuvo en territorio colombiano en septiembre pasado.

Aunque los gobiernos de ambos países todavía no han confirmado oficialmente el encuentro, ya se barajan tres posibles escenarios para la reunión: Cartagena, Medellín y Barranquilla. La ciudad definitiva aún está por establecerse.

La reunión también podría servir para abordar varios asuntos pendientes entre ambos países, como la cooperación en seguridad, la iniciativa Escudo de las Américas, la lucha contra el narcotráfico, los aranceles de Estados Unidos a productos colombianos y la política migratoria.

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Además, se sumarían las de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de ese país. La presencia de estos funcionarios refuerza el peso que tendrá la agenda de seguridad en los encuentros.

Justamente, este viernes llegaron más de 300 militares estadounidenses a Tolemaida para participar, junto a las Fuerzas Militares colombianas, en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre.

Y es que la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda del presidente Abelardo. Durante las últimas semanas, el mandatario ha recorrido varias ciudades del país en medio de operativos contra estructuras criminales, capturas de señalados delincuentes y anuncios de nuevas acciones para enfrentar la inseguridad. En sus intervenciones ha insistido en que su Gobierno tendrá mano dura contra el crimen y que no dará tregua a las organizaciones ilegales.

Uno de los casos más recientes es Cúcuta, donde se desplegó un dispositivo especial de seguridad con presencia de uniformados en distintos puntos de la ciudad. La militarización busca reforzar el control territorial y responder a los problemas de orden público que enfrenta Norte de Santander.

Visita Marco Rubio

En septiembre pasado, Marco Rubio, secretario de Estado de ese país, se reunió con el presidente de Colombia. Tras el encuentro, Rubio se refirió a distintos temas de interés para ambas naciones y aseguró que, con el nuevo Gobierno, “hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de estas bandas criminales que lo que vimos posiblemente en cuatro años”.

En particular, habló sobre la posibilidad de que Colombia recupere la certificación de Estados Unidos en materia antidrogas. Cabe recordar que el país fue descertificado en septiembre del año pasado, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

“Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo. Así que yo espero que, si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, confirmó el funcionario estadounidense.

También se refirió a la relación entre ambas naciones. Y es que para Rubio, Colombia fue durante más de dos décadas el principal socio de Estados Unidos en Suramérica en temas económicos y de seguridad, una relación que, en su concepto, se deterioró durante los últimos años (el Gobierno Petro), pero que ahora busca ser fortalecida nuevamente.

“El socio más importante que tenía Estados Unidos era Colombia. Eso se interrumpió en los últimos cuatro años, pero ahora estamos entrando en una etapa nueva”, señaló el funcionario, quien celebró la disposición del mandatario colombiano para estrechar los lazos entre ambos países.

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