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Desempleo en Colombia bajó al 8% en septiembre, según el Dane
Quibdó reportó la mayor tasa de desempleo entre las principales ciudades.
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dsifontes
DESEMPLEO EN COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Viernes, 30 de Octubre de 2026

Tras su repunte en agosto hasta 9,4%, el Dane entregó las cifras de mercado laboral correspondientes a septiembre e informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8%, lo que representó una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado, cuando fue de 8,2%. Con este resultado, el número de desocupados bajó a 2,11 millones de personas, es decir, 16.200 menos que hace un año.

Por su parte, la tasa global de participación fue de 63,8%, levemente por debajo de la registrada en septiembre de 2025 (63,9%); mientras que la tasa de ocupación se mantuvo en 58,7%. De esa forma, la población ocupada llegó a 24,25 millones de personas, 322.000 más que un año atrás.

Las ramas que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron comercio y reparación de vehículos, con 0,7 puntos porcentuales; industrias manufactureras, con 0,4 puntos; y transporte y almacenamiento, con 0,3 puntos. Entre las tres sumaron 346.000 puestos de trabajo, de los cuales 162.000 se generaron en el comercio.

En contraste, las actividades primarias como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fueron las que más restaron, con una contribución negativa de 0,8 puntos porcentuales. En esta rama, los ocupados se redujeron de 3,37 millones a 3,19 millones, con una caída de 184.000 personas.

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Pero no solo eso. También hubo contracciones en actividades artísticas, entretenimiento y recreación (-49.000), administración pública y defensa (-23.000) e información y comunicaciones (-21.000). En cambio, las actividades profesionales, científicas y técnicas, el suministro de electricidad, gas y agua, las actividades financieras y de seguros y las inmobiliarias sumaron en conjunto 219.000 ocupados.

Con respecto a las posiciones ocupacionales que más aportaron a la variación, el Dane precisó que fueron obrero o empleado particular, con 184.000 personas más, y trabajador por cuenta propia, con 144.000 más. Por el contrario, las mayores caídas se dieron en obrero o empleado del Gobierno (-68.000) y empleado doméstico (-26.000).

Al revisar por ciudades, Quibdó presentó la mayor tasa de desempleo en el trimestre julio-septiembre, con 23,4%, seguida por Cartagena (13,7%) y Tunja (13,2%). Por su parte, las ciudades con menor desocupación fueron Medellín (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Bogotá (7,6%). En cuanto a la población fuera de la fuerza de trabajo, el Dane señaló que sumó 14,97 millones de personas, que se dedicaron principalmente a oficios del hogar, con 55%, y a estudiar, con 23,6%.

Tomado de La República 

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