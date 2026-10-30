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Ya están en Colombia los drones Reaper enviados por Estados Unidos
Arribaron junto a dos helicópteros Black Hawk, para fortalecer las operaciones contra los grupos armados en el país. En unos días, 300 soldados de ese país llegarán a Tolemaida para participar en un ejercicio de entrenamiento.
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valents2121
Drones estadounidenses.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 30 de Octubre de 2026

En las últimas horas arribaron al país los tres drones MQ-9A Reaper que Estados Unidos acordó enviar a Colombia para fortalecer las operaciones contra los grupos armados en el país.

Las aeronaves no tripuladas arribaron al país junto con dos helicópteros norteamericanos Black Hawk.

La llegada de todos esos equipos coincide con la visita que el presidente Abelardo de la Espriella tiene prevista para este sábado 31 de octubre a la base militar de Tolemaida..

Lea aquí: Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prepara visita a Colombia en noviembre: esto se sabe

Pero también con la llegada de más de 300 soldados norteamericanos al Fuerte Militar de Tolemaida, para participar en Vanguardia del Sur 2026 (VS26), un ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo. Se llevará a cabo hasta el 11 de noviembre.

El objetivo, según explicó el Ejército, es que el Batallón Contra el Narcotráfico n.º 1 intercambie tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de los Estados Unidos.

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