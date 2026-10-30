Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, irá a prisión por presunta corrupción

Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, tendrá que pasar en la cárcel el periodo que dure el proceso penal en su contra por presunta corrupción.

Un juez de segunda instancia modificó este viernes la medida de detención domiciliaria que le había impuesto el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías a principios de este mes.

Por el contrario, el operador judicial determinó que Sebastián Ortega permanecerá en libertad.

Quintero está respondiendo en estos momentos ante la justicia por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, en tanto que Ortega lo hace por el segundo de ellos, por hechos que tienen que ver con su rol en las presuntas irregularidades que habrían cometido dentro de una contratación por $17.656 millones entre el Área y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre los años 2021 y 2023.

La hipótesis de la Fiscalía es que entre ellos y otras personas se habrían apropiado de $2.481 millones que se pagaron en coimas, entre los años.

Tras la imputación de cargos contra ellos dos y contra el exsubdirector administrativo del Área, Álvaro Villada, y contra Vanesa Álvarez, quien fue por la misma época asesora jurídica en esa entidad, el 3 de octubre pasado el juez 27 Penal de Medellín consideró que había argumentos para dictarle a Quintero la medida cautelar de prisión domiciliaria, pero dejó a Ortega por fuera, una decisión que fue apelada.

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Al conocerse la noticia de la modificación del fallo inicial con respecto a Quintero Calle, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó en su cuenta de X diciendo que “se empieza a hacer justicia”.

“Luego de que apeláramos la decisión de casa por cárcel, en su mansión que construyó con el robo a Medellín, un juez acaba de ordenar su captura y será enviado a una cárcel. Sigue el jefe de la banda”, escribió Gutiérrez.

Al explicar el sentido de su sentencia, el Juez Primero Penal reiteró que existe un “peligro para la comunidad”, tras detallar cómo se habrían cometido los delitos que le imputan a Miguel Quintero.

Destacó el argumento de la Fiscalía y del abogado del Área en el sentido de que Quintero “no necesitó ejercer formalmente un cargo” y que eso demuestra la ineficacia de la detención domiciliaria.

El juez aseguró que la detención domiciliaria no resulta una medida cautelar idónea y aunque la detención intramural no elimina la posibilidad de cualquier intervención de Quintero en el proceso, como adujo en su momento la fiscal del caso, sí ofrece mayores garantías.

El abogado provisional de Quintero, Luis Alfonso Carreño (el titular renunció a mediados de este mes) pidió que este sea enviado a un centro carcelario “que pueda tener medidas de protección necesarias” y lo argumentó en las capturas que fueron realizadas en el periodo de su hermano, el alcalde Daniel Quintero. No obstante, el juez aclaró que esto dependería de la disponibilidad que tenga el Inpec.

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