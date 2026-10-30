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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron en la Catedral de Sal de Zipaquirá: así fue la boda
Los famosos llegaron al altar después de siete años de relación y dos hijos en común. A la ceremonia asistieron reconocidos cantantes y otras figuras del mundo del entretenimiento.


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dsifontes
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron en la Catedral de Sal de Zipaquirá: así fue la boda
Colprensa
Colprensa
Viernes, 30 de Octubre de 2026

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se dieron el sí en el altar. El cantante de música popular y la creadora de contenido unieron sus vidas en una ceremonia realizada este jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en Cundinamarca.

Al lugar asistieron colegas del intérprete de No voy a morir, así como familiares y amigos de la influencer. Según reportes, más de 500 personas se dieron cita para ser testigos de esta nueva etapa en la vida de la pareja, cuya historia de amor comenzó en 2019 y se consolidó con un compromiso en octubre de 2023, cuando Pipe le pidió matrimonio a Luisa durante un viaje a Dubái.

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Los esposos tienen dos hijos, Máximo y Domenic, y han construido una familia desde el inicio de su relación. Aunque inicialmente pensaron en casarse en México, luego decidieron que era mejor hacerlo en su país natal. “Elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, dijo Luisa en redes sociales.

 

El vestuario y la decoración

En cuanto a los detalles de la boda, Pipe Bueno lució un esmoquin negro en medio de una catedral decorada con rosas blancas. Entre los invitados estuvieron figuras como Maluma, Alzate, Sara Uribe y Juliana Velásquez, quienes asistieron vestidos de etiqueta. El código de vestuario exigía a las mujeres llevar vestidos largos, mientras que los hombres debían lucir atuendos de estilo black tie.

Este estricto código de vestimenta fue uno de los detalles que más llamó la atención, pues en la invitación digital se especificaba esta indicación, que reflejó una elección estética de alta costura muy al estilo de Luisa, quien se caracteriza por lucir atuendos de diseñador y maquillaje sobrio en su día a día.

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Los recién casados se trasladaron más tarde al municipio de Cajicá, al complejo Arena MX, un espacio ubicado cerca del restaurante temático Rancho MX. Allí se llevó a cabo la recepción en la que los invitados disfrutaron de una celebración con música, fiesta y comida.

Uno de los detalles que más conmovió fue el video que compartió Luisa, en el que se le ve peinando a su madre antes de la boda. Este gesto reflejó su decisión de romper con la tradicional figura de las damas de honor y darle protagonismo a un momento más familiar e íntimo.

Por ahora, se desconoce cuál será el destino y la fecha de la luna de miel, aunque han comenzado a mencionarse lugares como Dubái, Italia y Maldivas. Sin embargo, la pareja no ha confirmado ninguna información al respecto.

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