¿J Balvin y Valentina Ferrer retomaron su relación? Un video genera especulaciones

Un video de J Balvin y Valentina Ferrer volvió a despertar rumores sobre su relación sentimental, semanas después de que la modelo argentina confirmara que ambos habían decidido tomar caminos separados tras varios años juntos.

En las imágenes, que comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, la pareja aparece compartiendo durante un encuentro relacionado con Elcielo, el restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos en Nueva York. La cercanía entre los dos llamó la atención de sus seguidores, algunos de los cuales interpretaron el registro como una posible señal de reconciliación.

Por ahora, ni el intérprete de ‘Mi gente’ ni Ferrer han anunciado que hayan retomado su noviazgo. Por eso, el video no constituye una prueba de que estén nuevamente juntos.

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Valentina Ferrer confirmó la ruptura en septiembre

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer confirmó públicamente el final de su relación con el cantante colombiano mediante un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo.

En su declaración, Ferrer explicó que la decisión se había tomado desde el amor y el respeto, y destacó que el bienestar de su familia continuaría siendo una prioridad para ambos.

La pareja tiene un hijo, Río, nacido en junio de 2021. Aunque decidieron poner fin a su relación sentimental, la modelo dejó claro que seguirían compartiendo la responsabilidad de acompañar y criar al niño.

La historia de amor entre Balvin y Ferrer se extendió durante cerca de una década, periodo en el que compartieron viajes, apariciones públicas y distintos momentos de su vida familiar.

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¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado públicamente las razones específicas de la separación.

Antes de que se confirmara la ruptura, en redes sociales habían circulado rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante. No obstante, Ferrer no atribuyó públicamente el final de la relación a ese señalamiento, por lo que no hay elementos suficientes para establecer que haya sido el motivo de la decisión.

Desde que anunció la separación, la modelo ha mantenido su postura sin ofrecer mayores detalles sobre la intimidad de la pareja.

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