Kbeto Zuleta fue trasladado a Barranquilla en un avión medicalizado

El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta llegó a Barranquilla la noche del martes 27 de octubre para continuar su tratamiento médico, luego del grave accidente de tránsito que sufrió junto a integrantes de su agrupación musical.

El artista arribó alrededor de las 8:00 p. m. al aeropuerto Ernesto Cortissoz en un avión medicalizado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), procedente de Valledupar. Desde la terminal aérea fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica Iberoamérica, ubicada en el norte de la ciudad, donde continuará bajo atención especializada.

A las afueras del centro asistencial se encontraban familiares y amigos, pendientes de su llegada. Tras su ingreso, el cantante quedó bajo vigilancia médica permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Traslado de Kbeto fue autorizado tras una junta médica y familiar

Kbeto Zuleta permanecía hospitalizado en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, Cesar, desde el accidente ocurrido en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaba la agrupación cayó al río Ariguaní.

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La decisión de trasladarlo a Barranquilla se tomó después de una junta médica y familiar en la que se evaluaron sus condiciones clínicas y la posibilidad de continuar el tratamiento en una institución con servicios especializados para pacientes de alta complejidad.

En la reunión participaron su padre, el maestro Poncho Zuleta, y su tío, el también músico Emiliano Zuleta, quienes acompañan a la familia durante este proceso.

El desplazamiento se realizó en una aeronave medicalizada de la FAC, equipada para transportar pacientes que necesitan asistencia durante el vuelo. La remisión busca garantizar la continuidad de la atención médica del cantante mientras evoluciona de las lesiones sufridas en el siniestro.

“Él tiene una situación estable”: hermana de Kbeto Zuleta

La senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana del cantante, se refirió a su estado de salud en declaraciones entregadas a LA FM. La congresista explicó que el artista sufrió múltiples traumatismos en diferentes partes del cuerpo y manifestó su confianza en que pueda avanzar en su recuperación.

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“Sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas. Él tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”, afirmó.

Sin embargo, la senadora advirtió que el cuadro médico requiere especial cuidado, particularmente por una lesión en el tórax que le ocasionó un sangrado pulmonar. También señaló que su hermano presenta múltiples fracturas, por lo que deberá someterse a otros procedimientos quirúrgicos cuando sus condiciones clínicas lo permitan.

“Tiene múltiples fracturas, pero esas cirugías vendrán después de que su situación clínica, digamos general, corporal, cuando sus condiciones hemodinámicas puedan estar en condiciones óptimas para avanzar en otros ciclos del tratamiento”, agregó.