La familia de Egidio Cuadrado denuncia que el músico murió sin pensión

A dos años del fallecimiento de Egidio Cuadrado, el legendario acordeonero de La Provincia, agrupación de Carlos Vives, y quien fuera Rey de la Leyenda Vallenata en los años ochenta, se ha generado toda una polémica por los derechos de los familiares sobre la obra de cuadrado.

Ante las versiones que han circulado en los últimos días, donde se habla de una pelea entre la familia del músico por un contrato que los habría dejado sin herencia, se pronunció Planeta Rica Producciones, empresa contratante de Egidio Cuadrado.

Según dicha empresa, con la que trabajó durante más de 30 años, durante los años de servicios prestados conjuntamente, la compañía asumió el pago de los aportes a seguridad social del maestro Egidio Cuadrado como músico independiente.

También se ha afirmado que la familia de Egidio Cuadrado se encuentra en una seria crisis económica al no contar con una pensión y haber renunciado a los derechos de su obra en dicho contrato.

Ante eso, Planeta Rica Producciones aseguró: "El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones y depende de la historia de cotizaciones de cada persona".

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Y agregaron: "La relación profesional con el maestro Egidio estuvo siempre regida por acuerdos de servicios claros, firmados por ambas partes, cerrados y transigidos de mutuo acuerdo. Por pedido expreso de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, la compañía siempre tuvo como mandato buscar el mejor escenario posible en cuanto al bienestar del maestro Egidio Cuadrado y su familia. Sin embargo, para los períodos fuera de nuestro control y frente a las demás actividades del maestro Egidio, incluyendo los aportes que debió realizar como independiente al sistema de seguridad social, no podemos garantizar situaciones fuera de nuestro alcance".

Tras el fallecimiento del maestro Egidio Cuadrado, la compañía ha continuado pagando a su familia las regalías que le corresponden por su coautoría en canciones como 'Amores escondidos', 'Carito', 'La llamada' y 'Volver al Valle'.

Y finalizó, "El último pago se realizó en septiembre de 2026. A partir de ese momento, la familia del maestro, junto con la editora que esta designe, será la responsable de administrar sus regalías".

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