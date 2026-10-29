Muere Patrick Stewart, el legendario actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, a los 86 años

El mundo del cine está de luto. El actor británico Patrick Stewart, reconocido internacionalmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia ‘Star Trek’ y al Profesor X en las películas de ‘X-Men’, falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre por su familia, a través de una publicación en las redes sociales del intérprete. Según el comunicado, el actor murió el día anterior, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, después de convivir durante un breve periodo con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy”, señaló su familia.

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En el mensaje también destacaron que el intérprete estuvo rodeado de sus seres queridos durante sus últimos momentos, en un ambiente marcado por la música, las oraciones, las lágrimas y las risas.

Su partida representa una pérdida para la industria del entretenimiento, en la que construyó una trayectoria de varias décadas y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ciencia ficción.

Murió Patrick Stewart: el actor que dio vida al capitán Jean-Luc Picard

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, una localidad industrial de West Yorkshire, Inglaterra, Patrick Stewart alcanzó reconocimiento mundial gracias a su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la serie ‘Star Trek: The Next Generation’, emitida entre 1987 y 1994.

Su trabajo en la producción televisiva consolidó a Picard como uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia. Posteriormente, el actor llevó al capitán a la gran pantalla en las películas de ‘Star Trek’, ampliando el alcance de un personaje que marcó su carrera artística.

Sin embargo, su trayectoria no se limitó a la ciencia ficción. Stewart también alcanzó un lugar destacado en Hollywood al interpretar al Profesor Charles Xavier, conocido como Profesor X, en la franquicia cinematográfica ‘X-Men’.

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El actor retomó este personaje en ‘Avengers: Doomsday’, película cuyo estreno estaba previsto para diciembre de 2026, de acuerdo con la información suministrada.

Su pasión por el teatro acompañó su carrera en Hollywood

Aunque alcanzó la fama internacional gracias a sus papeles en la televisión y el cine, Patrick Stewart mantuvo una estrecha relación con el teatro a lo largo de su trayectoria.

Durante su juventud participó en varias compañías teatrales amateur de su región natal. Dejó la escuela a los 15 años y comenzó a abrirse camino en el mundo de la actuación, hasta dar sus primeros pasos en el cine con producciones como ‘Excalibur’, la película de John Boorman estrenada en 1981, inspirada en la leyenda del rey Arturo.

Incluso durante la emisión de ‘Star Trek: The Next Generation’, Stewart continuó vinculado a las tablas. En 1987 interpretó a George en la obra ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ (‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’), presentada en el teatro Young Vic.

Esta faceta evidenció su versatilidad artística y su compromiso con una profesión que ejerció durante décadas, alternando entre grandes producciones de Hollywood y escenarios teatrales.

La familia de Patrick Stewart confirmó su fallecimiento

En el comunicado con el que anunciaron su muerte, los familiares del actor resaltaron el cariño que recibió durante sus últimos momentos y el impacto que tuvo en quienes lo rodearon.

A Stewart le sobreviven su esposa, Sunny Ozell, y sus hijos, Sophie y Daniel Stewart.

Su legado permanece en personajes que trascendieron la pantalla y en una carrera que lo llevó a convertirse en una figura reconocida de la cultura popular, especialmente entre los seguidores de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’.

Tomado de El Universal.

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