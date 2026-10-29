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Quisiera que la vida nos regalara un abrazo más: Jairo Castellanos despide a su hermano Miguel con emotivo mensaje
El hermano del exsecretario de Gobierno de Cúcuta compartió unas palabras de despedida en las que recordó el vínculo familiar y expresó el dolor que deja su partida.
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Familia Castellanos
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Jueves, 29 de Octubre de 2026

Jairo Castellanos, se expresó sobre la muerte de su hermano Miguel Castellanos a través de un emotivo mensaje. El exsenador mencionó el dolor que siente por su partida y recordó los lazos que los unieron desde la infancia.

“Mi Pino querido, cómo me duele el alma tener que despedirte. Cómo quisiera que la vida nos regalara un abrazo más”, escribió Jairo al recordar a su hermano, a quien llamó cariñosamente ‘Pino’.

Lea aquí: Cúcuta despide a Miguel Castellanos Serrano con homenaje póstumo

En sus palabras, manifestó lo difícil que resulta aceptar su ausencia y el vacío que deja en la familia. También evocó los momentos compartidos y los abrazos que quedaron pendientes, así como las experiencias que todavía esperaban vivir juntos.

“Un hermano no se reemplaza. Un hermano es parte de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestras alegrías, de nuestras luchas… es parte de lo que somos”, expresó.

Jairo también dedicó unas palabras a sus hermanos Liliana y Leandro, a quienes les recordó cuánto los ama y la fortuna de haber crecido juntos, acompañándose en los momentos buenos y difíciles de la vida.

El mensaje estuvo marcado, además, por una referencia a la fe y la esperanza de un reencuentro. En medio del duelo, Jairo recordó a otros seres queridos fallecidos y le pidió a Miguel que les llevara un abrazo hasta el cielo.

“Y tú, hermano querido, guárdanos un abrazo para cuando Dios nos permita volver a encontrarnos”, escribió.

Finalmente, se despidió con una frase que resume el vínculo que los unió y el amor que permanece más allá de la ausencia: “Te amo, mi Pino. Gracias por haber sido mi hermano. Lo serás por toda la eternidad”.

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