Quisiera que la vida nos regalara un abrazo más: Jairo Castellanos despide a su hermano Miguel con emotivo mensaje

Jairo también dedicó unas palabras a sus hermanos Liliana y Leandro, a quienes les recordó cuánto los ama y la fortuna de haber crecido juntos, acompañándose en los momentos buenos y difíciles de la vida.
El mensaje estuvo marcado, además, por una referencia a la fe y la esperanza de un reencuentro. En medio del duelo, Jairo recordó a otros seres queridos fallecidos y le pidió a Miguel que les llevara un abrazo hasta el cielo.
“Y tú, hermano querido, guárdanos un abrazo para cuando Dios nos permita volver a encontrarnos”, escribió.
Finalmente, se despidió con una frase que resume el vínculo que los unió y el amor que permanece más allá de la ausencia: “Te amo, mi Pino. Gracias por haber sido mi hermano. Lo serás por toda la eternidad”.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .