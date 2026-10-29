Quisiera que la vida nos regalara un abrazo más: Jairo Castellanos despide a su hermano Miguel con emotivo mensaje

Jairo Castellanos, se expresó sobre la muerte de su hermano Miguel Castellanos a través de un emotivo mensaje. El exsenador mencionó el dolor que siente por su partida y recordó los lazos que los unieron desde la infancia.

“Mi Pino querido, cómo me duele el alma tener que despedirte. Cómo quisiera que la vida nos regalara un abrazo más”, escribió Jairo al recordar a su hermano, a quien llamó cariñosamente ‘Pino’.

Lea aquí: Cúcuta despide a Miguel Castellanos Serrano con homenaje póstumo

En sus palabras, manifestó lo difícil que resulta aceptar su ausencia y el vacío que deja en la familia. También evocó los momentos compartidos y los abrazos que quedaron pendientes, así como las experiencias que todavía esperaban vivir juntos.

“Un hermano no se reemplaza. Un hermano es parte de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestras alegrías, de nuestras luchas… es parte de lo que somos”, expresó.