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Ataque con dron cargado de explosivos deja tres heridos en El Tarra, Norte de Santander
Además, el Ejército halló una bandera del Eln junto a posibles explosivos, lo que mantiene la alerta en la zona.
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dsifontes
Ataque con dron cargado de explosivos deja tres heridos en El Tarra, Catatumbo
Colprensa
Colprensa
Jueves, 29 de Octubre de 2026

En la mañana de este jueves 29 de octubre se presentó un ataque con un dron cargado de explosivos en la región del Catatumbo. De manera preliminar, se habla de un adulto mayor y dos jóvenes heridos.

El ataque se presentó en el sector conocido como kilómetro 90 en el municipio de El Tarra, en medio de los enfrentamientos que se presentan en la zona entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Puede leer: Odontólogo apareció muerto en Cúcuta tras 10 meses de secuestro; su suegra sigue desaparecida

Asimismo, unos kilómetros adelante, el Ejército identificó una bandera del Eln que a su lado tendría explosivos. La zona se encuentra acordonada y se adelantan procesos para desactivarla.

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