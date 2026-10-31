Militarización de Cúcuta enciende debate entre líderes sociales y comerciantes de la ciudad

La militarización de Cúcuta, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado jueves, ha generado diversas reacciones entre líderes sociales y comerciantes de la ciudad, quienes han enfrentado directamente las consecuencias de la violencia.

Esta medida, de carácter temporal, busca reforzar la seguridad y enfrentar a las estructuras criminales. A esto se sumó el anuncio de una próxima visita del presidente a la ciudad, así como el despliegue de la campaña Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), a partir del 3 de noviembre.

La opinión de los líderes sociales

Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas del Tunal, expresó que la militarización es positiva y que incluso se debió haber ordenado desde antes.

Sin embargo, el líder social también considera que este despliegue no debe quedarse solo en la zona céntrica de la ciudad, sino que debe llegar a los barrios periféricos, los anillos viales y las entradas de Cúcuta, para así superar la violencia.

“También es importante que el Gobierno local lleve a cabo acciones como el mejoramiento del alumbrado, el fortalecimiento de las estaciones y la instalación de cámaras, para que, cuando el Ejército se retire, la delincuencia no vuelva a incrementarse”, reiteró.

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Samir Contreras, veedor ciudadano, también coincide en que los militares deberían ubicarse en los puntos estratégicos donde se han presentado mayores hechos delictivos, entre ellos, las arterias viales y la zona rural de la ciudad.

Froilana Gelves, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Mateo, considera que, más allá del despliegue militar, se deben reforzar los patrullajes policiales, hacer más retenes e instalar cámaras de vigilancia.

En este mismo sentido, Fabiola Villamizar, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Popular, también expresó que se necesitan buenas estrategias para minimizar los problemas de delincuencia.

“Estoy de acuerdo con la militarización porque obedece al clamor de las personas y al temor de la ciudadanía que todos los días sale a trabajar. Sin embargo, también se deben buscar los orígenes de esos problemas y combatirlos”, destacó.

Por su parte, Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, dijo que respalda este ejercicio constitucional, pero recalcó que, para obtener mejores resultados, la acción de la Fuerza Pública debe apoyarse en la cooperación técnica y de inteligencia con Estados Unidos. También señaló que debe existir una coordinación operacional con las autoridades venezolanas, respetando la soberanía nacional.