Militarización de Cúcuta enciende debate entre líderes sociales y comerciantes de la ciudad

La militarización de Cúcuta, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado jueves, ha generado diversas reacciones entre líderes sociales y comerciantes de la ciudad, quienes han enfrentado directamente las consecuencias de la violencia.
Esta medida, de carácter temporal, busca reforzar la seguridad y enfrentar a las estructuras criminales. A esto se sumó el anuncio de una próxima visita del presidente a la ciudad, así como el despliegue de la campaña Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), a partir del 3 de noviembre.
La opinión de los líderes sociales
Raúl Arévalo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas del Tunal, expresó que la militarización es positiva y que incluso se debió haber ordenado desde antes.
Sin embargo, el líder social también considera que este despliegue no debe quedarse solo en la zona céntrica de la ciudad, sino que debe llegar a los barrios periféricos, los anillos viales y las entradas de Cúcuta, para así superar la violencia.
“También es importante que el Gobierno local lleve a cabo acciones como el mejoramiento del alumbrado, el fortalecimiento de las estaciones y la instalación de cámaras, para que, cuando el Ejército se retire, la delincuencia no vuelva a incrementarse”, reiteró.
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Samir Contreras, veedor ciudadano, también coincide en que los militares deberían ubicarse en los puntos estratégicos donde se han presentado mayores hechos delictivos, entre ellos, las arterias viales y la zona rural de la ciudad.
Froilana Gelves, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San Mateo, considera que, más allá del despliegue militar, se deben reforzar los patrullajes policiales, hacer más retenes e instalar cámaras de vigilancia.
En este mismo sentido, Fabiola Villamizar, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Popular, también expresó que se necesitan buenas estrategias para minimizar los problemas de delincuencia.
“Estoy de acuerdo con la militarización porque obedece al clamor de las personas y al temor de la ciudadanía que todos los días sale a trabajar. Sin embargo, también se deben buscar los orígenes de esos problemas y combatirlos”, destacó.
Por su parte, Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, dijo que respalda este ejercicio constitucional, pero recalcó que, para obtener mejores resultados, la acción de la Fuerza Pública debe apoyarse en la cooperación técnica y de inteligencia con Estados Unidos. También señaló que debe existir una coordinación operacional con las autoridades venezolanas, respetando la soberanía nacional.
El despliegue militar en las calles de Cúcuta también generó diversas opiniones entre los comerciantes de la ciudad. Jairo Tarazona, dueño de una tienda, manifestó que esta medida era necesaria, ya que se siente mucho temor en las calles, especialmente en horas de la noche.
El comerciante, quien manifestó sentirse más protegido, también afirmó que el presidente debería llegar a Cúcuta para realizar patrullajes, al igual que lo ha hecho en otras ciudades.
José Gonzáles recalcó que esta medida pone orden en Cúcuta, donde últimamente se ha sentido con mayor intensidad la inseguridad.
“Se debe mantener militarizado mientras cesa todo esto. También se deberían aplicar estas medidas en el área metropolitana de la ciudad”, sostuvo.
Por otra parte, María Rándes expuso que la militarización les garantiza mayor seguridad a los cucuteños y también a los venezolanos que a diario cruzan a Colombia.
Además, declaró que estos despliegues se deberían realizar con mayor frecuencia, ya que ayudan a combatir la criminalidad.
Entretanto, Alejandra Forero Gelvez, gerente de la Central de Transportes de Cúcuta, considera que la presencia de la Fuerza Pública representa un respaldo para las instituciones y la comunidad.
Indicó que, en el caso de la Central de Transportes, es fundamental contar con un acompañamiento permanente de las autoridades, teniendo en cuenta que es un punto de alta circulación de pasajeros, trabajadores, comerciantes y visitantes.
“Esta medida puede contribuir a fortalecer la capacidad de prevención, vigilancia y reacción frente a situaciones que puedan afectar la seguridad. Sin embargo, es importante que estas acciones estén acompañadas de estrategias de inteligencia, investigación, control y trabajo articulado entre las diferentes autoridades”, destacó la gerente.
Asimismo, Forero reiteró que desde la Central de Transportes respaldan todas las iniciativas que contribuyan a proteger la vida, brindar tranquilidad a los ciudadanos y garantizar condiciones de seguridad para quienes viven, trabajan y transitan por Cúcuta.
Eduardo Quintero, presidente de Asobares y director ejecutivo de Asomalecón, manifestó que las medidas tomadas por el Gobierno nacional son necesarias para la ciudad y, además, responden a lo que la población ha estado pidiendo.
También considera que la militarización de Cúcuta y la restricción de las motocicletas durante este fin de semana son estrategias que garantizarán la seguridad durante la celebración de Halloween y el puente festivo.
“Esto va a contribuir a que la gente salga y se sienta más tranquila compartiendo con su familia. Seguramente habrá un balance positivo para el comercio el día martes y, sobre todo, quedará la tranquilidad entre la gente de que tenemos un presidente que actuó sobre la región”, agregó Quintero.
De igual manera, Andrea Sanabria, gerente de Cenabastos, ve con buenos ojos la medida impartida por el Gobierno nacional. Indicó que, con esta militarización, espera que se reduzca la ola de violencia que ha venido azotando a Cúcuta y Norte de Santander.
Además, la gerente precisó que esta medida es necesaria, ya que desde agosto ha venido incrementándose el temor entre la población por los atentados, lo que, a su vez, ha provocado una disminución en las ventas.
“Es lamentable cómo estos actos de violencia han generado temor entre la población y han terminado con la vida de grandes personas. Agradezco por esta medida y también a las autoridades locales, que siguen trabajando en la seguridad de la ciudad”, concluyó.
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