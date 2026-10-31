¿Están instrumentalizando habitantes de calle en La Parada? Capturado presunto responsable de incendio en Villa del Rosario

La imagen de un hombre de cabello oscuro, en chanclas, con gorra y apariencia descuidada, casi sorprendido por lo que acababa de hacer —prenderle fuego a un establecimiento comercial— no pasó inadvertida para la comunidad y puso los ojos de las autoridades sobre lo que sucede en La Parada, Villa del Rosario, uno de los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela de mayor movimiento económico.

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El mundo criminal continúa extendiendo sus tentáculos en este sector y el episodio de violencia ocurrido en la madrugada de ayer es una evidencia más de la instrumentalización de habitantes de calle para cometer delitos, presuntamente por encargo de organizaciones criminales que operan en la zona.

El cobro de extorsiones a comerciantes no es nada nuevo, como tampoco lo es el uso de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para cometer ataques selectivos. Sin embargo, la combinación de estas dos prácticas tiene en ascuas al sector comercial de La Parada.

Un hombre fue capturado luego de, presuntamente, intentar prenderle fuego a un local ubicado cerca del antiguo paradero de busetas de La Parada. El sujeto permanece bajo custodia de las autoridades, pero todo parece indicar que se trataría de un habitante de calle instrumentalizado por una de las bandas delincuenciales que tienen presencia en el sector y se dedican al cobro de extorsiones.

El hombre fue identificado y capturado rápidamente, en la mañana de ayer, por uniformados de la Policía que lo detuvieron y dejaron a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Mientras se define su situación legal, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los móviles de este ataque.

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Grabado en cámaras

Eran las 12:50 de la madrugada de ayer, 30 de octubre, cuando el hombre llegó a la puerta del establecimiento, que cuenta con cámaras de seguridad que registraron con claridad lo ocurrido. Con un elemento contundente, provocó una abertura en el vidrio de la puerta principal.

Luego sacó una botella plástica y vertió su contenido, al parecer un líquido inflamable, por el agujero hacia el interior del local. Finalmente, rebuscó entre sus bolsillos lo que serían unos fósforos, encendió uno y lo dejó caer, desatando las llamas.

La rapidez con la que se extendió el fuego, que incluso provocó una pequeña explosión, pareció sorprenderlo. El hombre salió caminando con cierta dificultad de la escena y dejó a sus espaldas el incendio.

Varios paquetes de botellas de bebidas gaseosas resultaron afectados, mientras que, con el pasar de las horas, se conocieron más detalles del hecho.

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A la mañana siguiente

Unas ocho horas después, los trabajadores del establecimiento retiraban los pedazos de vidrio de la puerta y trataban de borrar los rastros que dejó el fuego en la pintura. Entretanto, los videos de las cámaras de seguridad ya estaban en manos de la Policía.

La búsqueda del responsable había comenzado y no tardó en dar resultados. Esa misma mañana se logró la captura del hombre, señalado como el presunto autor material del ataque.

A plena luz del día y ante la mirada de decenas de testigos, el hombre fue trasladado en una patrulla a las instalaciones policiales para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.

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Denuncian violencia sistemática

Para la Asociación de Comerciantes de La Parada (Asocopar), este no es un hecho aislado, sino parte de una violencia sistemática que ya ha dejado tres ataques contra establecimientos comerciales y tres atentados contra la vida de sus directivos y asociados.

“Estos hechos reiterados evidencian un escenario de violencia sistemática que amenaza la vida, la seguridad y el ejercicio del liderazgo social y gremial, mientras somete a comerciantes, trabajadores y familias de La Parada al miedo, la intimidación y la vulneración de sus derechos fundamentales”, señala el comunicado emitido por la organización.

Asocopar agregó que las extorsiones, las amenazas y el cierre de establecimientos comerciales han agravado la situación en este sector fronterizo.

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