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¡Dentro del casco! Capturan a hombre con munición de fusil en el barrio Los Caobos, de Cúcuta
El hombre, de 23 años, deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Authored by
cesarmuñoz
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La opinión
La Opinión
Jueves, 29 de Octubre de 2026

Un hombre de 23 años fue capturado por la Policía Nacional en flagrancia, en el barrio Los Caobos, de Cúcuta, tras el hallazgo de un cargador para fusil con 13 cartuchos de calibre 5.56, mismo que estaba oculto en un casco.

El procedimiento fue adelantado por unidades del CAI San Rafael, quienes intervinieron en una discusión entre dos ciudadanos, y al revisar los objetos que portaban, encontraron la munición.

Lea aquí: Ataque con dron cargado de explosivos deja tres heridos en El Tarra, Norte de Santander

Como Jhon Jaimes fue identificado el joven, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

No obstante, el detenido, según las autoridades, cuenta con antecedentes por hurto.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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