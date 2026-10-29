¡Dentro del casco! Capturan a hombre con munición de fusil en el barrio Los Caobos, de Cúcuta

Un hombre de 23 años fue capturado por la Policía Nacional en flagrancia, en el barrio Los Caobos, de Cúcuta, tras el hallazgo de un cargador para fusil con 13 cartuchos de calibre 5.56, mismo que estaba oculto en un casco.

El procedimiento fue adelantado por unidades del CAI San Rafael, quienes intervinieron en una discusión entre dos ciudadanos, y al revisar los objetos que portaban, encontraron la munición.

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Como Jhon Jaimes fue identificado el joven, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

No obstante, el detenido, según las autoridades, cuenta con antecedentes por hurto.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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