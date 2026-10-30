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CENS solicita a la CREG ajustar metas de consumo de energía y excluir al sector no residencial de cobros adicionales
La electrificadora pidió revisar la aplicación de la medida para los usuarios que atiende en 47 municipios.
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Viernes, 30 de Octubre de 2026

El 30 de julio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101-120 de 2026, la cual busca incentivar el ahorro de energía durante el periodo del Fenómeno de El Niño, para prevenir un desabastecimiento en Colombia. Sin embargo, su impacto ha generado mucha preocupación en la región.

Por esta razón, Centrales Eléctricas del Norte de Santander radicó una solicitud formal ante la CREG para revisar la medida en los 47 municipios de su área de influencia en el departamento, el sur del Cesar y sur de Bolívar.

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El impacto climático y socioeconómico

En su comunicación, CENS advirtió que el 75% de sus usuarios se ubica en municipios cercanos a la altura del nivel del mar, donde los efectos del fenómeno de El Niño se traducen en aumentos considerables y permanentes de las temperaturas.

Bajo estas condiciones, el incremento del consumo de energía responde a necesidades prioritarias como la refrigeración de alimentos, la conservación de inventarios, los procesos productivos y la climatización de espaciosy noa un uso ineficiente de la energía por parte de las familias y empresas.

 

En la carta firmada por el gerente de CENS, José Miguel González Campo, la empresa expuso ante la Comisión que el territorio afronta complejas realidades socioeconómicas: Norte de Santander registró una tasa de desocupación del 11,3% al cierre de 2025 y Cúcuta se mantiene de manera recurrente entre las ciudades con mayor informalidad del país, alcanzando un 63%.

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El análisis de la compañía arrojó que, en lo corrido de octubre, más de 3.095 usuarios comerciales e industriales han recibido recargos superiores a $200.000 que amenazan la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La solicitud formal de CENS a la CREG

Para evitar una afectación sobre los hogares y sectores productivos, CENS le solicitó a la CREG evaluar lassiguientes alternativas:

-Ajustar las metas individuales de consumo para los hogares, considerando variables regionales como la temperatura, el clima y las características de la actividad económica local.

-Excluir a los usuarios no residenciales (comercio e industria) de la aplicación de la Resolución CREG 101-120 de 2026 debido a las condiciones del territorio.

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-Excluir de cobros adicionales a aquellos usuarios que carecen de información histórica y a quienes se les asignó una meta de referencia basada en la mediana de otros usuarios.

La compañía expresó su compromiso con la seguridad energética nacional, sin embargo, indicó que,“la coyuntura actual de nuestro territorio requiere una mirada diferencial que permita alcanzar los objetivos de confiabilidad del sistema sin afectar la competitividad regional y la sostenibilidad de las familias más vulnerables y sectores productivos”.

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