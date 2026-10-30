CENS solicita a la CREG ajustar metas de consumo de energía y excluir al sector no residencial de cobros adicionales

El 30 de julio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101-120 de 2026, la cual busca incentivar el ahorro de energía durante el periodo del Fenómeno de El Niño, para prevenir un desabastecimiento en Colombia. Sin embargo, su impacto ha generado mucha preocupación en la región.

Por esta razón, Centrales Eléctricas del Norte de Santander radicó una solicitud formal ante la CREG para revisar la medida en los 47 municipios de su área de influencia en el departamento, el sur del Cesar y sur de Bolívar.

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El impacto climático y socioeconómico

En su comunicación, CENS advirtió que el 75% de sus usuarios se ubica en municipios cercanos a la altura del nivel del mar, donde los efectos del fenómeno de El Niño se traducen en aumentos considerables y permanentes de las temperaturas.

Bajo estas condiciones, el incremento del consumo de energía responde a necesidades prioritarias como la refrigeración de alimentos, la conservación de inventarios, los procesos productivos y la climatización de espaciosy noa un uso ineficiente de la energía por parte de las familias y empresas.