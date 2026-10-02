La cucuteña Valeria Moreno brilló en el Nacional de BMX Freestyle de Armenia, Quindío

El Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026 coronó a sus nuevos campeones en la pista de la Villa Olímpica de Armenia. Allí se vivió un fin de semana lleno de talento, creatividad y maniobras de alto nivel, en el que los referentes colombianos Juan Camilo Caicedo, de Bogotá, y Lizsurley Villegas, del Valle del Cauca, conquistaron los títulos de las categorías élite.

Caicedo protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al imponerse con una puntuación de 93,1 unidades, superando al campeón de los Juegos Suramericanos, Luis Oswaldo Rincón, de Bogotá, quien obtuvo 91,6 puntos. El podio lo completó el campeón suramericano Sebastián Cuéllar, del Valle del Cauca, con 85 unidades.

Por su parte, la categoría élite femenina tuvo como gran protagonista a Lizsurley Villegas, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 89 puntos. La vallecaucana superó a su hermana gemela, Queen Saray Villegas, quien obtuvo 84 unidades y se llevó la medalla de plata.

El tercer lugar fue para Natalia Espitia, representante de Bogotá, quien alcanzó una puntuación de 64 unidades y completó el podio nacional femenino.

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Sorpresa grande

El campeonato también permitió reconocer el talento de los deportistas que avanzan en sus procesos de formación y consolidación competitiva. Entre ellos se destacó la cucuteña Valeria Moreno Montoya.

La deportista nortesantandereana, campeona nacional, suramericana y panamericana de gimnasia parkour, sorprendió con su presencia en el evento y demostró que es una atleta polifacética.

En su primera gran experiencia en esta disciplina, Moreno Montoya superó el reto de demostrar su dominio de la bicicleta y ejecutar correctamente cada rutina sobre las rampas.

La cucuteña, de 16 años, obtuvo la medalla de plata en la categoría novatos, al totalizar 53,50 puntos. En la final perdió ante la vallecaucana Ana Sofía Pareja, quien alcanzó una puntuación de 65,33.

Además de este destacado segundo lugar, Valeria consiguió el cupo para los Juegos Nacionales de 2027, que se llevarán a cabo en Sincelejo y Montería.

Tras su participación, la deportista recordó cómo comenzó su pasión por el deporte. “El deporte no es algo nuevo para mí, desde que era una niña siempre sentí esa chispa, esa pasión por moverme y desafiar mis propios límites. A través de las acrobacias encontré en la gimnasia parkour una forma de sentirme libre”.

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Ahora, con el BMX ha descubierto otra sensación, aunque no es la primera vez que practica esta disciplina, pues hace parte del club Show, que realiza exhibiciones en colegios junto a un grupo de amigos.

Sin embargo, esta vez decidió retarse en un campeonato nacional y demostró que talento es lo que le sobra. Contó que llegó con la ilusión de hacer una buena presentación y conseguir una medalla, pues tenía la seguridad de que podía lograrlo.

“El BMX llegó a mi vida gracias a que pertenezco a un grupo de deportes extremos. Cuando uno lleva el deporte en la sangre y trabaja con disciplina, los obstáculos terminan convirtiéndose en impulso”, expresó.

Moreno Montoya agradeció el apoyo de la Liga de Gimnasia, Indenorte, la Gobernación de Norte de Santander y los institutos municipales de deporte y recreación (IMRD) de Los Patios y Cúcuta, por el respaldo brindado para asistir a las competencias.

El Campeonato Nacional de BMX Freestyle reunió a más de 60 deportistas de nueve ligas del país y permitió conocer a los nuevos referentes nacionales de la temporada 2026, en una disciplina que combina destreza, dificultad técnica, creatividad y dominio de la bicicleta.

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