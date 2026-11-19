Tres candidaturas fueron recibidas por la Secretaría General de la FIFA para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo de 2027, en el 77.º Congreso del organismo, en Rabat (Marruecos).



Las postulaciones fueron propuestas por federaciones miembro, tras la convocatoria de elecciones aprobada por el Consejo de la FIFA el 29 de abril.

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Los candidatos son el actual presidente, Gianni Infantino, abogado y dirigente suizo-italiano que dirige el fútbol mundial desde febrero de 2016; Philippe Diallo, abogado de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), respaldado por la UEFA; y Kohzo Tashima, de 68 años, exjugador, entrenador y dirigente japonés, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).



Según el reglamento de gobernanza de la FIFA, las candidaturas pasarán a la comisión electoral, que las examinará y decidirá sobre su admisión. De acuerdo con los estatutos y el calendario electoral, se informará a las federaciones de los nombres de los candidatos propuestos y admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.