Colombia encontró la fórmula ante Perú y cerró la fecha FIFA con victoria

La Selección Colombia cerró con una sonrisa su gira por Estados Unidos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 2-0 a Perú en Miami y consiguió una victoria que llega en un momento oportuno para un grupo que necesitaba recuperar confianza después de un empate ante México y una derrota frente a Paraguay.

Samuel Velásquez y Daniel Arcila marcaron los goles de una noche en la que Colombia fue de menos a más y terminó imponiendo condiciones. El triunfo también permitió al técnico argentino probar nuevas alternativas y cerrar esta fecha FIFA con una sensación diferente a la que había dejado el equipo en sus dos primeras presentaciones.

Colombia empató 1-1 con México y posteriormente perdió 1-0 frente a Paraguay. Ante Perú, Lorenzo volvió a mover sus piezas y presentó un equipo con varias novedades, en una etapa en la que el entrenador continúa buscando consolidar una base de cara a los compromisos que vienen.

Colombia encontró el camino después del descanso

El primer tiempo mostró a una Selección con dificultades para encontrar espacios. Perú presionó en varios sectores del campo y consiguió incomodar la salida colombiana, mientras que el equipo de Lorenzo tuvo problemas para darle continuidad a la posesión.

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Con el paso de los minutos, Colombia comenzó a ganar terreno. Jhon Arias intentó darle claridad al ataque, Yaser Asprilla buscó participar por los costados y Luis Javier Suárez tuvo que luchar con una defensa peruana que cerró bien los caminos hacia el arco de Pedro Gallese.

La mejoría fue evidente antes del descanso, aunque el marcador permaneció 0-0. Colombia terminó la primera parte con una mayor presencia ofensiva y la necesidad de encontrar otra velocidad en su juego.

La respuesta llegó en el segundo tiempo

Colombia salió con otra actitud después del descanso. Adelantó líneas, manejó más la pelota y comenzó a jugar durante varios minutos cerca del área peruana.

A los 55 minutos llegó el premio. Samuel Velásquez tomó un rebote en las inmediaciones del área y sacó un remate de media distancia que terminó en el ángulo del arco defendido por Gallese.

Fue el gol que necesitaba Colombia para liberarse de la presión del resultado y jugar con mayor tranquilidad.

Lorenzo aprovechó entonces para mover nuevamente el equipo. Jhon Durán, Daniel Arcila y otros jugadores ingresaron para darle mayor profundidad al ataque. La Selección comenzó a encontrar espacios y Perú quedó todavía más comprometido cuando Miguel Araujo fue expulsado a los 62 minutos por una falta sobre Durán cuando el delantero colombiano se perfilaba hacia el área.

Con un hombre más, Colombia tuvo el control del partido.

Arcila puso la tranquilidad definitiva

El segundo gol llegó en el minuto 88 y tuvo como protagonista a Daniel Arcila.

El mediocampista recibió en la entrada del área y sacó un potente remate que venció a Gallese. Fue el 2-0 definitivo y la confirmación de una victoria que Colombia había comenzado a construir desde el arranque del complemento.

El resultado también reflejó la superioridad colombiana en el manejo de la pelota. A la hora de juego, Colombia tenía el 71,3 % de posesión frente al 28,7 % de Perú y había recuperado 27 balones contra 20 de su rival.

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Más allá de las cifras, el equipo terminó encontrando la contundencia que le había faltado en sus dos partidos anteriores.

Una victoria que le da aire a Lorenzo

El 2-0 no significa que Colombia haya resuelto todas sus dudas. Lorenzo todavía tiene decisiones importantes por tomar y varios jugadores buscan ganarse un lugar dentro de la estructura que utilizará en los próximos desafíos.

Precisamente, esa es una de las razones por las que estos amistosos tienen valor para el entrenador. La gira por Estados Unidos sirvió para observar alternativas, darle minutos a futbolistas que necesitan demostrar sus condiciones y seguir evaluando cuál puede ser el equipo base.

Ante Perú, por ejemplo, Kevin Mier recibió nuevamente la confianza en el arco, mientras que jugadores como Samuel Velásquez y Daniel Arcila aprovecharon la oportunidad para dejar su nombre en el marcador.

La competencia interna aumenta y eso también es una buena noticia para Lorenzo.

Noviembre será el próximo examen

Con el partido ante Perú termina la actividad de Colombia correspondiente a esta fecha FIFA de octubre. El balance deja un empate, una derrota y una victoria, pero el último resultado permite cerrar la gira con una sensación mucho más positiva.

Ahora el cuerpo técnico tendrá unas semanas para analizar lo ocurrido y preparar los últimos partidos del año.

La Selección Colombia volverá a la competencia en noviembre. El primer compromiso será el 13 de noviembre ante Chile en Cali, mientras que posteriormente enfrentará nuevamente al combinado austral, esta vez el 19 de noviembre en Santiago.

Tomado de Vanguardia.

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